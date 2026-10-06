Viktor Gyokeres (28 de ani) a stabilit un nou record în Liga Națiunilor, chiar în partida câștigată de Suedia cu România, scor 1-0, pe Arena Națională.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Golul Suediei a venit în minutul 13, după ce Nicolae Stanciu a pierdut mingea în propria jumătate. Bergvall a recuperat, faza a continuat rapid, iar Gyokeres a înscris.

Gyokeres a devenit primul jucător cu gol în șapte meciuri consecutive din Liga Națiunilor

Reușita de la București l-a făcut pe Gyokeres primul jucător din istoria Ligii Națiunilor care marchează în șapte meciuri consecutive în această competiție , conform goal.com.

Seria sa a început în ediția precedentă a competiției și a continuat în actuala campanie.

Golurile marcate de Viktor Gyokeres în seria de 7 meciuri consecutive din Liga Națiunilor:

14.10.2024 : Estonia - Suedia 0-3, 1 gol

: Estonia - Suedia 0-3, 1 gol 16.11.2024 : Suedia - Slovacia 2-1, 1 gol

: Suedia - Slovacia 2-1, 1 gol 19.11.2024 : Suedia - Azerbaidjan 6-0, 4 goluri

: Suedia - Azerbaidjan 6-0, 4 goluri 25.09.2026 : Suedia - România 2-1, 1 gol

: Suedia - România 2-1, 1 gol 28.09.2026 : Suedia - Polonia 3-1, 1 gol

: Suedia - Polonia 3-1, 1 gol 02.10.2026 : Bosnia - Suedia 1-1, 1 gol

: Bosnia - Suedia 1-1, 1 gol 05.10.2026: România - Suedia 0-1, 1 gol

FOTO. România - Suedia 0-1

În ciuda formei bune de la echipa națională, Gyokeres a bifat puține minute în Premier League în acest sezon.

Tehnicianul Mikel Arteta îl preferă pe Kai Havertz în centrul atacului.

Transferat de Arsenal de la Sporting pentru aproximativ 70 de milioane de euro, atacantul suedez a adunat doar 31 de minute în primele două apariții din campionat, fără să marcheze. În total, are 5 meciuri în toate competițiile în acest sezon.

În stagiunea precedentă, Gyokeres a înscris 21 de goluri și a oferit 3 pase decisive în 55 de partide.

E fantastic pentru Viktor. Să marcheze din nou este extraordinar. Este foarte important pentru noi și e plăcut să-l vezi bucurându-se de fotbal. Graham Potter, selecţionerul Suediei

De la debutul la naționala Suediei, în 2019, Gyokeres a înscris 25 de goluri în 41 de meciuri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport