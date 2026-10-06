„Vai, ce jucător!” Noul star al fotbalului european, protagonistul unei comparații neașteptate: „E la nivelul lui Yamal”

Santi Denia (52 de ani), selecționerul Cehiei, a remarcat evoluțiile lui Anthony Gordon (25 de ani) înaintea partidei cu Anglia din Liga Națiunilor.

înaintea partidei cu Anglia din Liga Națiunilor. Anglia - Cehia se joacă marți, de la ora 21:45, și va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

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Englezii vin după demonstrația de forță din Croația, scor 7-0, în timp ce Cehia a pierdut în Spania, scor 1-3.

În partida tur, selecționata antrenată de Thomas Tuchel s-a impus cu 2-0, după reușitele semnate de Anthony Gordon și Harry Kane.

Santi Denia l-a elogiat pe Anthony Gordon: „Ce fotbalist, Doamne”

Fostul jucător al lui Newcastle a ajuns în această vară la Barcelona și are cifre excepționale atât la echipa de club, cât și la națională.

În cele 3 meciuri jucate până acum de Anglia în Liga Națiunilor, Gordon a marcat de trei ori și a reușit și o pasă decisivă.

Prestațiile sale l-au uluit și pe Santi Denia, care l-a comparat cu Lamine Yamal, starul și coechipierul englezului de la Barcelona.

„Gordon? Ce jucător! Ce fotbalist, Doamne! Este la același nivel cu... Nu știu, eram pe punctul de a spune Lamine. Tânăr, îndrăzneț, excelent în situații unu la unu, rapid... Și ce treabă grozavă a făcut fotbalul englez dezvoltând jucători ca el”, a declarat selecționerul Cehiei, potrivit marca.com.

80.000.000 de euro este cota lui Anthony Gordon, potrivit Transfermarkt

Santi Denia: „Anglia este foarte bună”

Tehnicianul spaniol al Cehiei a avut cuvinte de laudă și pentru viitoarea adversară:

„Au fost multe finale, multe momente împotriva Angliei. Am ajuns la Federația Spaniolă în 2010, iar Federația Engleză de Fotbal este cea care a progresat cel mai mult. Au câștigat un Campionat European U17, un Campionat Mondial U17 în India, un Campionat European U21… pentru că au crezut în investițiile în tineret și au susținut dezvoltarea acestuia.

Le oferi oportunități și experiențe care, ulterior, se reflectă la echipa națională de seniori. Federația Engleză a înțeles acest lucru înaintea celorlalți.

Anglia este foarte, foarte bună; este la un pas de finala Campionatului Mondial. Susțin foarte mult Federația Engleză, este printre primele două-trei echipe naționale din lume, mereu acolo. Federația a înțeles acest lucru, a investit și îi încurajez să continue să o facă: în jucători tineri și în formarea antrenorilor”, a concluzionat Santi Denia.

Clasamentul în Liga A, grupa 3

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Spania 3 9 2. Anglia 3 6 3. Croația 3 3 4. Cehia 3 0

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