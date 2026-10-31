Vincent Kompany (40 de ani), antrenorul lui Bayern Munchen, nu are voie să se implice în activitatea echipei și nici să discute despre fotbal cu membrii staffului tehnic.

Detalii despre problemele medicale ale tehnicianului și interdicția impusă de Bayern, în rândurile de mai jos.

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Antrenorul belgian va lipsi și de la derby-ul cu Borussia Dortmund, programat astăzi, 31 octombrie, de la ora 19:30, pe Allianz Arena.

Vincent Kompany are interdicție să discute despre fotbal: „Nu, categoric nu!”

Kompany s-a prăbușit la baza de antrenament a lui Bayern în urmă cu o săptămână. Medicii au stabilit că tehnicianul suferă de o iritație meningiană, iar după externare i-au recomandat tratament medicamentos și repaus.

În absența sa, echipa este pregătită de secundul Aaron Danks (43 de ani), căruia conducerea clubului i-a cerut să nu discute cu Kompany despre tactică, pregătirea meciurilor sau alcătuirea echipei, conform bild.de.

Întrebat dacă poate lua legătura cu antrenorul principal pentru a discuta despre pregătirea derby-ului cu Dortmund, acesta a răspuns:

Nu, absolut deloc. Tratăm această situație cu maximă seriozitate. Am primit instrucțiuni clare de la Max Eberl și Christoph Freund să nu intru în asemenea discuții și să nu-l preocup pe Vince cu nimic altceva în afară de sănătatea lui și de timpul petrecut alături de familie Aaron Danks, secundul lui Vincent Kompany

Interdicția se aplică inclusiv convorbirilor telefonice sau vizitelor. Chiar dacă Kompany ar încerca să discute despre fotbal, membrii staffului trebuie să evite subiectul.

„Vrem să se odihnească și să se recupereze bine, astfel încât, atunci când va reveni, să fie din nou în cea mai bună formă și să ne poată ajuta cât mai mult.

Suntem foarte stricți în această privință și nu îl implicăm deloc în activitatea echipei”, a mai spus asistenul lui Kompany.

Kompany se recuperează acasă, după ce a fost externat

Problemele medicale ale belgianului au apărut după o perioadă în care acesta se confruntase cu o infecție virală.

Kompany nu ar fi acordat suficientă atenție odihnei, inclusiv din cauza analizelor video pe care le făcea noaptea.

Tehnicianului i s-a făcut rău la baza de antrenament și a ajuns la spital, unde medicii au descoperit că suferă de o iritație meningiană.

9 victorii și 4 remize a înregistrat Bayern München în cele 13 meciuri disputate sub comanda lui Vincent Kompany în sezonul 2026-2027

Antrenorul oaspeților, Niko Kovac, a presupus că stafful lui Bayern ar putea păstra legătura cu Kompany înaintea derby-ului.

„Sunt sigur că va exista totuși o formă de comunicare, indiferent în ce mod”, a declarat Kovac, conform sport1.de.

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