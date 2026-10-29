Vincent Kompany (40 de ani), antrenorul echipei Bayern Munchen, a fost externat din spital, după ce a leșinat săptămâna trecută în timpul unui antrenament.

Max Eberl, membru al consiliului de administrație responsabil de aspectele sportive a dezvăluit motivul pentru care tehnicianul și-a pierdut cunoștința.

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Antrenorul belgian a fost transportat de urgență la spital vineri, după ce a leșinat în timpul unei sesiuni de antrenament a echipei a doua.

Vincent Kompany a fost externat

În zilele premergătoare leșinului, acesta suferise de o infecție virală și lipsise de la câteva sesiuni de antrenament ale campioanei Germaniei.

Potrivit ziarului german „Bild”, Kompany a suferit și convulsii după ce și-a pierdut cunoștința. „Tz Munich”, un ziar local din Munchen, specializat în știri despre Bayern, relatează că Kompany și-a dislocat umărul în momentul prăbușirii.

„Având în vedere circumstanțele, se simte bine. A fost externat astăzi (n.red. - miercuri) din spital. Aceasta este cea mai importantă și cea mai bună veste pentru noi toți”, a declarat Eberl pentru postul de televiziune ARD înainte de meciul din Cupa Germaniei împotriva celor de la Magdeburg, câștigat Bayern cu 6-1.

„O iritație meningiană a provocat incidentul de vineri. Acum se va odihni, va lua medicamente și sunt sigur că se va întoarce foarte curând pe marginea terenului, funcționând la 100%”, a continuat Eberl, potrivit Reuters.

Nu a fost stabilită încă o dată pentru revenirea lui Kompany. Eberl a subliniat că belgianul își va relua atribuțiile numai după ce va primi avizul medical.

Antrenorul secund Aaron Danks a preluat conducerea echipei și a fost pe banca de rezerve la victoria cu 3-1 de la Freiburg. Bayern va juca sâmbătă cu rivala Borussia Dortmund, în etapa #8 din Bundesliga.

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