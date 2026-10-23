Vincent Kompany (40 de ani), antrenorul echipei Bayern Munchen, a fost transportat de urgență vineri la spital cu o ambulanță, după ce s-a prăbușit pe terenul de antrenament al clubului.

Un elicopter de salvare aterizase inițial la baza bavarezilor din Säbener Straße pentru a-l prelua pe tehnicianul belgian.

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Fostul mare jucător al lui Manchester City și al naționalei Belgiei se confrunta încă de săptămâna trecută cu o infecție virală puternică, din cauza căreia întâmpina dificultăți mari chiar și la urcatul scărilor.

„Vincent Kompany a fost nevoit să se prezinte vineri la spital pentru îngrijiri medicale, după ce a leșinat în timpul antrenamentului echipei secunde a clubului.

Kompany va fi supus unor investigații amănunțite la spital și va rămâne sub supraveghere medicală. Până la noi dispoziții, staff-ul său se va ocupa de antrenamente și de meciuri”, se arată în comunicatul clubului bavarez.

Sănătatea lui Vincent Kompany este prioritatea noastră absolută. Vom face tot posibilul pentru ca el să se refacă rapid. Vinnie beneficiază de toată îngrijirea medicală și sprijinul necesare, precum și de tot timpul de care are nevoie. Staff-ul său, în care avem încredere deplină, îi preia atribuțiile. Noi toți, cei de la FC Bayern, îi urăm lui Vinnie o recuperare rapidă. Max Eberl, director sportiv Bayern Munchen

Vincent Kompany s-a prăbușit la antrenamentul lui Bayern Munchen

Conform publicației BILD, infecția i-a provocat complicații la nivelul unui vechi țesut cicatricial.

Starea de sănătate a antrenorului belgian s-a deteriorat treptat pe parcursul ultimei săptămâni:

Sâmbătă: Deși slăbit de infecția virală, Kompany a ținut discursul dinaintea meciului cu RB Leipzig (6-1), însă la pauză și după fluierul final a fost nevoit să se întindă scurt pe canapea în cabina sa de la Allianz Arena.

După o scurtă pauză, el a analizat primele secvențe de joc pe laptop, însă a lăsat interviurile de la final în seama directorilor sportivi.

Luni: Kompany a absentat de la antrenamentul de la Säbener Straße și a fost supus unor investigații medicale amănunțite efectuate de echipa medicală a clubului.

Marți: Tehnicianul nu a putut conduce antrenamentul oficial dinaintea meciului din Liga Campionilor cu Arsenal (2-2). La conferința de presă a fost reprezentat de antrenorul secund Aaron Danks, care a declarat că cel mai important lucru este ca belgianul să se odihnească și să își ia timpul necesar de recuperare.

Miercuri: În ciuda problemelor medicale, Kompany a revenit pe bancă la meciul cu Arsenal. Întrebat la conferința de presă de după joc, el a recunoscut că nu și-a ascultat corpul:

Ca antrenor vrei mereu să faci totul. Am luat un virus destul de puternic săptămâna trecută, nu mi-am ascultat corpul, iar la un moment dat acesta a spus: „Gata, oprește-te!” Vincent Kompany, antrenor Bayern Munchen

Ignorarea simptomelor și efortul susținut au culminat vineri cu prăbușirea sa pe terenul de antrenament și transportarea de urgență la o clinică din Munchen.

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