Îndrăgostit de România  Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a povestit cum a ajuns în „Ștefan cel Mare”: „Nimeni nu a crezut în mine”

Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre provocarea de a prelua o echipă ca Dinamo, într-o situație delicată.

În plus, tehnicianul croat a avut numai cuvinte frumoase la adresa României, pe care a lăudat-o prietenilor și presei croate.

Sub comanda lui Zeljko Kopic, Dinamo a încheiat turul sezonului regulat pe locul 2 în Liga 1, cu 24 de puncte, la 6 în spatele liderului U Cluj.

Zeljko Kopic: „Am numai lucruri frumoase de spus despre România”

Kopic a vorbit la superlativ despre țara noastră și despre modul în care a fost primit aici.

„Nu ştiam prea multe despre fotbalul românesc, dar acum ai internet şi găseşti toate informaţiile. Dar una e să citeşti despre ceva şi alta e să vii şi să vezi cu ochii tăi.

Pentru mine locul este important, dar mai importanţi sunt oamenii. Şi oamenii sunt foarte prietenoşi, foarte politicoşi, sunt pozitivi şi este ceva despre care nu pot să spun că am fost surprins, dar este ceva ce mă face să fiu satisfăcut că pot să trăiesc într-un astfel de mediu.

Îmi place Bucureştiul, dar şi multe alte oraşe şi locuri din România. Le-am spus şi prietenilor mei, şi presei din Croaţia că am numai lucruri frumoase de spus despre România ", a declarat antrenorul lui Dinamo, la SportCast cu Sile, potrivit orangesport.ro.

Kopic: „Toți mi-au zis că sunt nebun”

Pentru Zeljko Kopic, venirea la Dinamo București a însemnat și risc, și o provocare.

Am discutat cu câţiva agenţi care cunosc foarte bine România, există mereu şi câţiva prieteni cu care poţi să schimbi idei şi toţi mi-au zis că sunt nebun. Dar nu era prima oară când am făcut lucruri nebune. Nimeni nu a crezut în mine. Toţi au spus că merg acolo şi, în două, trei luni, ştiind cum e în România, antrenorii se schimbă foarte repede, există probleme financiare… Zeljko Kopic

„Când eram la Dinamo Zagreb şi Hajduk Split, chiar şi la Pafos, în Cipru, sau la Botev Plovdiv, în Bulgaria, un club cu o istorie bogată şi cu mulţi suporteri şi cu multă energie, căutam ceva care să aibă aceeaşi energie. Asta e ceva care m-a făcut să dau totul. Când a apărut această ofertă, m-am uitat pe clasament.