Dinamo București a bifat 4 transferuri până în acest moment, însă „câinii” nu au de gând să se oprească aici.

Antrenorul Zeljko Kopic mai cere cel puțin 6-7 jucători noi sub comanda sa, pentru a-i înlocui pe cei plecați deja de la club, utilizați în stagiunea precedentă.

Până în acest moment, Dinamo a realizat transferurile a patru fotbaliști români tineri, de perspectivă: Adrian Caragea (18 ani, ultima dată la Sassuolo U19), Cătălin Cîrjan (21 de ani, ultima dată la Rapid, via Arsenal), Alexandru Roșca (20 de ani, ultima dată la Șelimbăr, via UTA Arad) și Raul Rotund (18 ani, ultima dată la Șelimbăr, via U Cluj).

Dinamo se află într-un plin proces de întinerire a lotului. În plus, Kopic vrea să scape de criticile din trecut, legate de faptul că transferă prea puțini jucători români.

Zeljko Kopic mai vrea jucători la Dinamo

Tehnicianul croat a recunoscut că mai așteaptă jucători noi la Dinamo, însă și cu o experiență superioară celor aduși până acum.

Dinamoviștii au stabilit o strategie de transferuri solidă în această vară și nu vor să se abată de la ea. Unii jucători sunt aduși pentru a asigura viitorul, alții pentru a consolida prezentul.

„Sunt provocări noi. Am început antrenamentele de luni, am avut ceva jucători în probe , câțiva jucători au avut perioada de vacanță mai lungă și mâine vom pleca în primul cantonament al verii, în România. Totul decurge conform planului.

Cu siguranță vrem să fim mai buni decât în sezonul trecut. Ultimii ani au fost grei pentru Dinamo. Știu că nimeni din club, suporteri, nu vor să mai treacă prin ce am trecut, avem fiecare responsabilitate, luptăm să facem Dinamo mai puternică.

„Vrem să fim aproape de primele 6 locuri”

Știți că nu îmi place să fac promisiuni, pentru că depinde de multe lucruri, dar vrem să vedem mai puternică și să fim aproape de primele 6 locuri . Cred că este important să stabilizăm echipa și să luăm totul pas cu pas.

Cu siguranță, trebuie să mai aducem 6-7 jucători în această vară , acesta este targetul nostru. În anumite poziții, căutăm variante mai tinere, în anumite posturi căutăm jucători cu experiență, care pot intră imediat în echipă și să aducă plus valoare, pentru a face diferența.

Căutăm jucători în continuare, trebuie jucători în toate compartimentele, vrem calitate, caracter, tot ce trebuie să reprezinte Dinamo.