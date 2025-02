Gelu Sulugiuc a preluat 5% din pachetul de acțiuni al Red&White, societatea care controlează FC Dinamo 1948 și este astfel noul investitor din tabăra „câinilor”.

Noul acționar a fost prezent în tribune la derby-ul cu FCSB, 1-2.

Sprijinul financiar din partea noilor acționari care aleg să investească la Dinamo vine ca o gură de aer pentru clubul din Ștefan cel Mare, care se luptă să iasă din insolvență.

Gelu Sulugiuc, noul acționar al lui Dinamo

Gelu Sulugiuc a cumpărat 5% din acțiunile lui Dinamo, cu opțiune de a-și crește pachetul de acțiuni până la 10%, potrivit fanatik.ro.

Românul este născut în Galați și stabilit de mai mult timp în Danemarca. Și-a început cariera profesională în jurnalism financiar.

A ocupat pentru o perioadă lungă de timp ca jurnalist la Reuters și Bloomberg, apoi a devenit director la Reuters, un punct de referință din sectorul financiar și media.

În momentul de față este CEO și co-fondator la Financial News Systems, un sistem automat de informații din domeniul financiar, care folosește inteligența artificială.

Gelu Sulugiuc: „Prima mea interacţiune cu Dinamo a fost când aveam opt ani”

Gelu Sulugiuc FOTO zf.ro

„Am intrat în acest proiect după discuţiile cu Eugen Voicu şi Andrei Nicolescu. Am văzut progresul rapid pe care l-au făcut, am văzut că au atras şi alţi investitori şi i-am contactat.

Discuţiile s-au purtat în ultimele două luni şi, în final, am devenit acţionar la Red&White. Sunt investitor pe termen lung , aş vrea ca Dinamo să nu mai aibă probleme financiare, vreau să aibă succes.

Vreau să devenim un Ajax din Europa de Est, care să crească jucători pentru Dinamo şi pentru echipa naţională şi care să se lupte an de an la titlu.

Acum poate nu câştigăm campionatul, dar sunt sigur că îl vom câştiga în anii următori.

Prima mea interacţiune cu Dinamo a fost când aveam opt ani şi am ascultat la radio meciul dintre Liverpool şi Dinamo, iar apoi am văzut la televizor Dinamo - Liverpool de la Bucureşti. Şi acum îmi amintesc golul lui Orac din lovitură liberă. Aşa am devenit suporter al echipei Dinamo”, a spus Sulugiuc pentru zf.ro.

Ovidiu Ioan Andrieș preluase 5% din acțiunile lui Dinamo în luna decembrie

În decembrie 2024, Andrei Nicolescu a confirmat că omul de afaceri Ovidiu Ioan Andrieș a preluat 5% din pachetul de acțiuni al clubului.

„Este adevărat. Nu pot da mai multe detalii pentru că nu dorește publicitate”, a spus Nicolescu la acea vreme, pentru aceeași sursă.

Ovidiu Ioan Andrieș este cel mai mare distribuitor independent de carburant din România, fiind fondatorul companiei Smart Diesel.

Recent, afaceristul a cedat un pachet de 30% din acțiuni către germanii de la DKV, una dintre cel mai importante tranzacții din domeniu.

1.069 de acțiuni a cumpărat Ovidiu Andrieș în Red&White, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 10 lei

Cum arăta acționariatul lui Dinamo înainte de venirea lui Gelu Sulugiuc

Acționarii Red&White, compania care controlează Dinamo 1948

RNV Sports SRL – 36,09%

Andrei Nicolescu – 32,72%

Eugen Voicu – 11,07%

Alți acționari (persoane fizice și juridice) – 20,12% (Bogdan Pavel, Ovidiu Andrieș, Dan Gătăianțu)

Acționarii de la Dinamo 1948 SA

Red&White acționar majoritar (80,77%)

Asociația Peluza Cătălin Hîldan (12,06%)

Asociația CS FC Dinamo – Nicolae Badea (7,03%)

Lotus Solutions – Ana Șerdean (0,1%)

Asociația Dinamo Socios și Andrei Cionca (0,004%)