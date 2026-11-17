România nu a putut să câștige meciul cu Bosnia, ultimul din Liga Națiunilor, și a încheiat grupa B4 pe ultima poziție.

„Tricolorii” vor juca astfel la barajul de menținere în Liga B a competiției.

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Naționala lui Gheorghe Hagi avea nevoie de o victorie la Zenica pentru a-și asigura locul al treilea în grupă, dar România a fost învinsă de Bosnia, scor 1-2.

Golurile au fost marcate de Bîrligea (min. 6), respectiv Tahirovic (min. 44) și Bajraktarevic (min. 82).

Nici Polonia nu s-a impus în fața Suediei, iar „tricolorii” nu au putut profita de șansă. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

România va juca la barajul pentru menținerea în Liga B a Ligii Națiunilor

România a încheiat grupa B4 pe ultimul loc, cu 3 puncte, și nu a reușit să evite barajul de menținere în Liga B a competiției.

Astfel, „tricolorii” vor putea întâlni una dintre naționalele care au încheiat pe locul 2 în fiecare grupă a Ligii C: Belarus, Insulele Feroe, Cipru și Estonia.

Barajul de menținere/promovare va avea loc în martie 2027 și se va juca în dublă manșă (25/27 martie turul, 28/30 martie returul).

Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor de baraj va avea loc vineri, la Nyon, de la 13:00, ora României.

FOTO. Bosnia - România

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 6 14 2 Bosnia și Herțegovina 6 11 3 Polonia 6 5 4 România 6 3

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România 2-1

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