- România nu a putut să câștige meciul cu Bosnia, ultimul din Liga Națiunilor, și a încheiat grupa B4 pe ultima poziție.
- „Tricolorii” vor juca astfel la barajul de menținere în Liga B a competiției.
Naționala lui Gheorghe Hagi avea nevoie de o victorie la Zenica pentru a-și asigura locul al treilea în grupă, dar România a fost învinsă de Bosnia, scor 1-2.
Golurile au fost marcate de Bîrligea (min. 6), respectiv Tahirovic (min. 44) și Bajraktarevic (min. 82).
Nici Polonia nu s-a impus în fața Suediei, iar „tricolorii” nu au putut profita de șansă. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
România va juca la barajul pentru menținerea în Liga B a Ligii Națiunilor
România a încheiat grupa B4 pe ultimul loc, cu 3 puncte, și nu a reușit să evite barajul de menținere în Liga B a competiției.
Astfel, „tricolorii” vor putea întâlni una dintre naționalele care au încheiat pe locul 2 în fiecare grupă a Ligii C: Belarus, Insulele Feroe, Cipru și Estonia.
Barajul de menținere/promovare va avea loc în martie 2027 și se va juca în dublă manșă (25/27 martie turul, 28/30 martie returul).
Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor de baraj va avea loc vineri, la Nyon, de la 13:00, ora României.
FOTO. Bosnia - România
Galerie foto (43 imagini)
Clasamentul grupei B4
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Suedia
|6
|14
|2
|Bosnia și Herțegovina
|6
|11
|3
|Polonia
|6
|5
|4
|România
|6
|3
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România 2-1