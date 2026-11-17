Comisia de Disciplină a AJF Timiș a luat măsuri drastice după incidentele petrecute la partida dintre CS Unirea Sânnicolau Mare și ACS Pobeda Star Bîșnov, din Liga 5.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Meciul a fost suspendat la scorul de 1-1. „Centralul” Rareș Benghea, în vârstă de 21 de ani, a luat o decizie în defavoarea oaspeților, care i-a înfuriat pe doi dintre jucători.

Aceștia l-au lovit cu pumnii pe arbitru, care a decis oprirea definitivă a partidei.

24 de etape de suspendare și opt partide disputate pe un alt stadion

După scenele șocante petrecute la Baza Sportivă „Florin Constantinescu”, atât agresorii, cât și clubul ACS Pobeda Star Bîșnov au fost sancționați drastic.

ACS Pobeda Star Bîșnov a pierdut partida la „masa verde”, scor 0-3, și a fost sancționată cu o depunctare de 3 puncte și o amendă de 800 de lei.

În plus, clubul a primit o suspendare a terenului propriu pentru 8 etape și o altă penalitate financiară de 800 de lei.

Kalapis Ioan și Vaslicin Daniel, ambii legitimați la ACS Pobeda Star Bîșnov, au primit câte 24 de etape de suspendare și amenzi în valoare de 2.000 de lei fiecare.

Un alt jucător al formației, Bercean Alin, a fost sancționat cu 8 etape de suspendare și o penalitate sportivă de 300 de lei.

FOTO. Arbitru luat la bătaie la un meci de Liga 5 din Timiș

Cazul a intrat și în atenția Poliției. IPJ Timiș a confirmat deschiderea unei anchete și întocmirea unui dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport