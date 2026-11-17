FRF a postat un videoclip emoționant pe rețelele de socializare, în memoria lui Mircea Lucescu, înainte de partida Bosnia - România, ultimul meci al „tricolorilor” din Liga Națiunilor.

Bosnia - România se joacă de la ora 21:45 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Pe 17 noiembrie 2025, „tricolorii” pierdeau la Zenica, scor 1-3, în preliminariile CM 2026. La acea vreme, pe banca României se afla Mircea Lucescu.

FRF, omagiu emoționant pentru Mircea Lucescu înaintea partidei Bosnia - România

Pe rețelele de socializare ale echipei naționale, FRF a publicat imagini emoționante cu regretatul tehnician, filmate cu două zile înaintea acelui duel.

Mare pasionat de șah, „Il Luce” a mers alături de jucători și de membrii staffului într-un parc din Zenica, unde este amplasat un set de piese de șah supradimensionate.

Fostul selecționer a fost surprins în timp ce urmărea o partidă între Jerry Gane, antrenorul secund al naționalei României, și un localnic.

„Zenica. Același loc. Aceeași tablă de șah. O prezență care ne lipsește!”, a scris FRF.

Pe 7 aprile, la doar câteva zile după ce România pierduse barajul pentru CM 2026 în fața Turciei, scor 0-1, Mircea Lucescu s-a stins din viață într-un spital, la vârsta de 80 de ani, în urma mai multor complicații medicale.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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