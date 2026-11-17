- FRF a postat un videoclip emoționant pe rețelele de socializare, în memoria lui Mircea Lucescu, înainte de partida Bosnia - România, ultimul meci al „tricolorilor” din Liga Națiunilor.
- Bosnia - România se joacă de la ora 21:45 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Pe 17 noiembrie 2025, „tricolorii” pierdeau la Zenica, scor 1-3, în preliminariile CM 2026. La acea vreme, pe banca României se afla Mircea Lucescu.
FRF, omagiu emoționant pentru Mircea Lucescu înaintea partidei Bosnia - România
Pe rețelele de socializare ale echipei naționale, FRF a publicat imagini emoționante cu regretatul tehnician, filmate cu două zile înaintea acelui duel.
Mare pasionat de șah, „Il Luce” a mers alături de jucători și de membrii staffului într-un parc din Zenica, unde este amplasat un set de piese de șah supradimensionate.
Fostul selecționer a fost surprins în timp ce urmărea o partidă între Jerry Gane, antrenorul secund al naționalei României, și un localnic.
„Zenica. Același loc. Aceeași tablă de șah. O prezență care ne lipsește!”, a scris FRF.
Pe 7 aprile, la doar câteva zile după ce România pierduse barajul pentru CM 2026 în fața Turciei, scor 0-1, Mircea Lucescu s-a stins din viață într-un spital, la vârsta de 80 de ani, în urma mai multor complicații medicale.
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Clasamentul grupei B4
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Suedia
|5
|13
|2
|Bosnia și Herțegovina
|5
|8
|3
|Polonia
|5
|4
|4
|România
|5
|3