„S-a făcut dreptate”Alex Chipciu, sincer după meciul cu Gloia Buzău: „Am avut noroc cu VAR-ul și cu Istvan Kovacs”

Universitatea Cluj s-a impus cu 2-1 în fața Gloriei Buzău, astăzi, 18 ianuarie, în etapa #22 din Liga 1.

Deși arbitrajul a fost contestat vehement de buzoieni, Alexandru Chipciu (35 de ani) a declarat că a fost mulțumit de prestația „centralului”.

Chipciu a subliniat că victoria a fost influențată și de deciziile luate de camera VAR, care a identificat erori pe care arbitrul central nu le-a observat în timpul jocului.

„Nu ne-am dorit să câștigăm așa. Nu intenționam să câștigăm așa, dar e bine că am câștigat. În prima repriză am jucat slab, per total. Ar fi fost împotriva fotbalului să nu câștigăm astăzi.

Am ratat din toate pozițiile și, până la urmă, s-a făcut dreptate. Noi avem strategie bazată pe fotbal, asta am jucat și în Antalya, unde terenul era ca pe Wembley. Apoi pe acest teren, încerci să pasezi... e greu.

Câteodată, plătim tribut pentru că vrem să avem controlul și posesia. Am avut noroc cu VAR-ul și cu Istvan Kovacs, că am avut un arbitru extraordinar.

El a văzut penalty-urile, pentru că în teren nu s-au văzut. La fel cum îmi zic arbitrii mereu că greșesc, accept și eu să greșească și ei”, a spus Chipciu, la Prima Sport.

Budescu a vrut să scoată Buzăul de pe teren!

Gloria Buzău a condus până aproape de finalul partidei, însă elevii lui Eugen Neagoe nu au reușit să plece cu un rezultat pozitiv din Ardeal.

U Cluj a primit penalty în minutul 84, după un fault al lui Cestor. Nistor a transformat.

În minutul 88, gazdele au primit un alt penalty, la intervenția lui Ișfan, transformat tot de Nistor, care a întors scorul pentru Universitatea.

Oaspeții au protestat vehement, iar Budescu a refuzat inițial să reia jocul de la centrul terenului, apoi s-a dus la marginea terenului pentru a discuta cu arbitrul de rezervă și le-a făcut semn colegilor să iasă de pe teren.

„Șepcile roșii” au luat toate cele 3 puncte și păstrează fotoliul de lider, după 22 de etape.

Formația lui Eugen Neagoe a rămas pe ultimul loc cu 16 puncte după înfrângerea de azi, la 8 în spatele primului loc de deasupra liniei roșii.