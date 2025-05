Favoritul lui Contador Legendarul ciclist vorbește, în exclusivitate pentru România , despre Il Giro: „Va fi foarte complicat”

Alberto Contador, 42 de ani, crede că, în absența lui Tadej Pogacar, există doi mari favoriți la câștigarea ediției cu numărul 108 a Marelui Tur al Italiei.

Spaniolul spune că rutierul care o să câștige Il Giro, întins pe durata a 21 de etape, va fi un cățărător.

Il Giro poate fi urmărit, în perioada 9 mai - 1 iunie, în exclusivitate la Eurosport și pe platforma Max.

Început în 1909, la inițiativa ziarului La Gazzetta dello Sport, Il Giro este, după Tour de France, cel mai prestigios tur ciclist din lume. Pe 13 mai 1909, cu 127 de rutieri la start, se pleca, de la Milano, în prima etapă a acestei competiții.

Vineri, 9 mai, Il Giro va avea cel de-al 109-lea start, fiind întrerupt doar de cele două războaie mondiale. Se va pleca din Albania, de la Durazzo, iar finișul va fi la Tirana.

Alberto Contador: „Roglic e favorit”

Pentru a afla cine are cele mai mari șanse la câștigarea acestei competiții, GOLAZO.ro a stat de vorbă, în cadrul unui interviu comun, alături de mari publicații din Marea Britanie, Italia, Germania, cu legendarul Alberto Contador , dublu câștigător al Tour de France și Il Giro.

Alberto, startul e în Albania, cu două etape montane și un contratimp individual. Cum crezi că vor influența aceste etape dinamica ulterioară a cursei?

Am văzut, în ultimul timp, că mai multe mari Tururi, Il Giro, Vuelta (n.r. - Turul Spaniei), chiar și Turul Franței, au început în acest fel. Cred că e o soluție bună, pentru că reduce repede tensiunea din pluton. Și mai puțină tensiune e mereu bună pentru siguranța rutierilor. Dar, per total, nu cred că va face o diferență foarte mare asupra rezultatului final. Toți vor fi în formă maximă și nu vor forța în primele etape montane. Să nu uităm că Il Giro se întinde pe trei săptămâni, deci toți favoriții vor avea un plan întins pe o durată mai lungă.

Care crezi că este profilul rutierului cu cele mai mari șanse la a duce tricoul roz la finișul de la Roma? Sunt mai multe etape montane, dar numai două contratimpuri.

Rutierii care sunt buni cățărători. Kilometrii de contratimp, cred că sunt 42 în total, nu sunt suficienți pentru cei care excelează aici ca să compenseze timpul pe care-l vor pierde pe cățărări. Cred că și profilul acestor etape montane, unele cu un grad de înclinare de peste 10%, sunt benefice rutierilor care cântăresc 50-55 de kilograme.

Pogacar lipsește de la startul acestei ediții de Turul Italiei. Cine sunt favoriții în absența lui?

Primoz Roglic și Juan Ayuso. Poate cu un mic plus pentru primul, datorită faptului că a câștigat deja cinci mari tururi (n.r. - de patru ori Vuelta și o dată Il Giro). Roglic știe deja cum să gestioneze foarte multe momente care apar pe parcursul unei astfel de competiții. Cum să faci față momentelor în care ai probleme, cum îți conduci echipa, când să ataci. Deci experiența lui s-ar putea dovedi decisivă.

Pentru mine, cele trei Il Giro în care am participat au fost incredibile. Poate că l-aș evidenția pe primul, pentru că nu era în planul meu. Am fost forțat de echipă, iar în cele din urmă am intrat în cursă și am reușit s-o câștig. Pentru mine, cel mai frumos lucru a fost că italienii m-au primit ca și cum aș fi fost doar un alt italian. Alberto Contador

Alberto Contador: „Va fi greu în Le Tour”

Ce spui despre faptul că Roglic va participa și la Turul Franței după cel al Italiei? Poate face dubla, să le câștige pe ambele, precum Pogacar anul trecut?

E un rutier foarte bun de mari tururi, fără îndoială. Să facă dubla…? Va avea o competiție serioasă în competiția italiană, iar una și mai bună în Le Tour. Acolo vor fi și Vingegaard și Pogacar. Ambii cu foame mare de victorii. Deci va fi foarte complicat, mai ales că va veni după Il Giro. Dar ar fi fost la fel de dificil chiar dacă nu lua startul acum.

Dincolo de aceste două nume avansate, cine crezi că se va mai lupta pentru tricoul roz?

Sunt mai mulți rutieri care pot face surprize. Cei doi frați Yates, Adam și Simon. Îl văd capabil de lucruri frumoase și pe Egan Bernal. Poate și Richard Carapaz, dacă e 100% din punct de vedere fizic. Mikel Landa, are a avut un an 2024 grozav. Și, desigur, toată lumea e curioasă să vadă cum se va descurca Antonio Tiberi, de la Bahrain. E tânăr, are potențial, progresează de la cursă la cursă.

Există diferențe semnificative între cele trei mari tururi? Giro, Vuelta, Tour de France?

Dacă te referi la antrenament, la pregătirea pentru ele, nu prea sunt. Aceleași ședințe de antrenament la altitudine. Dacă însă ne gândim la curse, atunci trebuie să spun că sunt diferite. Giro are cele mai mari fluctuații de temperatură. Treci imediat de la zile cu zăpadă la cele cu caniculă. Trebuie să te adaptezi foarte repede. De asemenea, etapele în coborâre din Giro sunt mult mai complicate decât cele din Vuelta sau Le Tour.