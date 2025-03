„Puteam să prindem balauri” Ce spune Chipciu despre adversarele României din preliminariile CM 2026 » Marile atuuri ale „tricolorilor”

Alexandru Chipciu (35 de ani) crede că grupa din care face parte România în preliminariile CM 2026 este una echilibrată.

Căpitanul echipei Universitatea Cluj a vorbit despre atuurile naționalei lui Mircea Lucescu: „Atmosferă fabuloasă, jucători de calitate, antrenor cu experiență”.

ROMÂNIA - BOSNIA se joacă vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Convocat pentru prima oară la naționala României în 2011, Chipciu a adunat 48 de selecții în prima reprezentativă a țării, iar prestațiile de la Universitatea Cluj l-au adus din nou în atenția selecționerului.

Alexandru Chipciu: „Sperăm să ieșim câștigători din grupa asta”

Chipciu crede că România se poate duela cu Austria pentru prima poziție în Grupa H, din care mai fac parte Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino.

„O grupă echilibrată, chiar dacă ne-am bucurat că am picat cu Austria din prima urnă. Puteam să prindem balauri și ți se părea imposibil să te califici la Mondiale de pe primul loc.

Aș compara Austria cu Elveția ca valoare, iar băieții au demonstrat în trecut că au putut fi mai buni decât Elveția. Și Bosnia e o echipă apropiată de nivelul nostru, va fi un meci greu cu ei.

O grupă echilibrată. Chiar dacă am picat cu Austria din prima urnă trebuie să fim ponderați în treaba asta, să nu credem că e o echipă ușoară. Am urmărit-o foarte mult și la EURO, îmi place antrenorul lor, Ralf Rangnick, cu presingul pe care îl fac.

Sunt o echipă agresivă, ceea ce te poate pune în dificultate, dar sperăm să ieșim câștigători din grupa asta”, a declarat Chipciu pentru FRF TV.

Nu simt nicio presiune în plus, din contră, mi se pare că la vârsta asta vezi lucrurile mult mai așezate. Ești mai bucuros pentru tot ce se întâmplă ca grup decât performanța ta individuală. În momentul ăsta, asta e cel mai important pentru toți românii, nu doar pentru fotbaliști, și ei trăiesc mai frumos decât fotbaliștii la EURO sau la Mondial. Alexandru Chipciu, căpitan Universitatea Cluj

Alexandru Chipciu: „Atmosferă fabuloasă, jucători de calitate, antrenor cu experiență”

Înainte de partidele cu Bosnia și San Marino, Chipciu a vorbit despre atuurile naționalei României.

„Cred că avem atmosferă fabuloasă din ce am prins selecțiile trecute aici, atmosfera e foarte, foarte bună.

Sunt mulți jucători din nucleul care a fost la EURO la Under 21, cu Rădoi, se cunosc toți de foarte mult timp și atmosfera e foarte bună.

Avem și calitate, jucătorii din față mi se par toți la un nivel fotbalistic foarte bun. Am prins multe generații la echipa națională, mi se par jucători de nivel foarte bun, avem fundași la echipe foarte mari din Europa.

Avem un antrenor cu experiență cum n-are nimeni în România (n.r. - Mircea Lucescu). Parcursul de la Edi încoace, continuat, ar putea să ne ajute să ne calificăm și la Mondial, ceea ce ar fi de vis pentru orice român”.

Mereu a fost atmosfera OK, ce am prins eu din 2011 încoace, până în 2019 sau când am fost ultima dată. Parcă atunci mai erau și rivalități, dacă veneai de la FCSB, Dinamo, sau foști jucători care erau în străinătate, erau lucrurile mai separate, dar atmosfera era OK, n-au fost incidente niciodată. Acum e cea mai bine închegată, ca să mă exprim mai bine. Alexandru Chipciu

Alexandru Chipciu: „Niciodată nu a mai fost o emulație ca cea de acum”

Chipciu spune că suporterii au mai multă încredere în actuala generație decât aveau în cea din care făceau parte Adrian Mutu, Răzvan Raț și Bogdan Lobonț.

„Unitatea care a fost creată în ultimul timp și încununată de munca lui Edi la EURO, apoi rezultatele foarte bune din Liga Națiunilor cu domnul Lucescu (n.r. - cu ce s-a remarcat România în 2024).

S-a continuat ce s-a creat la EURO și e o unitate, toți oamenii care lucrează pe aici, toată lumea e cabrată să facă treabă, și suporterii au creat o conexiune incredibilă.

Am prins EURO 2016, am mai prins un baraj cu Grecia, dar emulația cum s-a creat acum mi se pare că nu a mai fost niciodată. Au mai venit stadioane pline, dar oamenii n-au crezut niciodată cu adevărat că putem face rezultate bune.

Am prins și generația cu Mutu, Raț, Lobonț, care au jucat la nivel foarte înalt și nici atunci lumea nu avea speranțe așa de mari, acum e încrezătoare”.

Alexandru Chipciu: „Nicușor Stanciu, cel mai apropiat coleg”

Chipciu a vorbit și despre Nicolae Stanciu, fotbalistul alături de care a jucat cele mai multe meciuri de-a lungul carierei.

„Am fost coleg la toate echipele cu Nicu, la FCSB, la Sparta, la Anderlecht, la echipa națională. Și familiile noastre sunt prietene, copiii.

Dacă aș fi întrebat de colegi, câți am avut de când am început fotbalul, cred că el e cel mai apropiat, cu care am fost peste tot și am stat cel mai mult timp împreună”.

153 de meciuri au jucat împreună Alexandru Chipciu și Nicolae Stanciu. Au colaborat la 13 goluri.