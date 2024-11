CE de handbal feminin Alina Dobrin, prima reacție, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, după victoria României: „Nu mă așteptam. Asta m-a impresionat”

Alina Dobrin (48 de ani) fosta extremă stânga a României a dezvăluit că nu mai credea în revenirea „tricolorelor” în meciul de debut la Campionatul European

Selecționata antrenată de Florentin Pera a învins Cehia, scor 29-28, după o revenire de la -6.

Condusă la un moment dat cu 12-6, naționala României a reușit o revenire de senzație în repriza secundă a partidei disputate la Debrecen.

Elevele antrenate de Florentin Pera au preluat pentru prima dată conducerea în minutul 57 al partidei, la scorul de 27-26, iar de acolo totul a mers în favoarea acestora.

Alina Dobrin: „Asta m-a impresionat”

Alina Dobrin, fostă extremă stângă a naționalei României, a oferit un interviu în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, în care a vorbit despre evoluția din meciul cu Cehia a selecționatei antrenate de Florentin Pera.

Cum vi s-a părut partida cu Cehia?

Meciul de debut de la un turneu final este foarte dificil, să știi. Presiune foarte mare, iar acum, fără câteva dintre jucătoarele noastre de bază, retrase din diverse motive, a fost cu atât mai greu. Am avut și multe sportive foarte tinere, cu puține selecții la națională. Unele chiar sunt debutante. Am început mai greu, cu emoții, dar apoi am intrat în ritmul unei partide de la un Campionat European.

Mai credeați în revenirea fetelor noastre?



Nu prea, sinceră să fiu. Eram la trei goluri distanță, cu puține minute înainte de terminarea partidei. Dar apoi, și cu puțină șansă, am reușit să întoarcem rezultatul. E foarte important că am câștigat. Pentru moralul fetelor, în primul rând. Mă bucur foarte mult pentru ele.

Echipa a părut unită, a existat coeziune, sprijin.



Da, exact. Asta m-a impresionat. Nu mă așteptam. Mai ales că noi, românii, am avut multe momente în care am cedat. Și noi, la națională, am avut. M-am bucurat că aceste… copile, din punctul meu de vedere, care nu au experiență internațională, au avut forța să revină. Putea să le doboare miza partidei și diferența de scor de la un moment dat.

Ne așteaptă acum partidele cu Muntenegru și Serbia. E loc de o surpriză din partea fetelor noastre?



Echipe grele, foarte puternice, care luptă. Dar niciuna dintre ele nu mai au echipele de altădată. Nu suntem învinse dinainte. Trebuie să fim puternice psihic și fizic, să stăm aproape ca scor și să nu ne fie teamă. Să nu intrăm timorate.

Ce ați remarca din jocul României?

Acest spirit de echipă, asta în primul rând. Grupul s-ar putea să fie arma noastră la acest European. Fiecare dintre fete a avut bune și rele. Se poate și mai bine, eu am încredere. Spiritul de luptă m-a impresionat. Cu asta trebuie să rămânem.

Dar ce nu a mers în această seară și trebuie neapărat pus la punct până la ora partidei cu Muntenegru?



Of, sunt multe care nu au mers așa cum ar fi trebuit. Dar, în primul rând, eu cred că fetele trebuie să joace mai mult la echipele lor de club. Dacă vor evolua acolo, sigur vor crește în valoare și vom avea o națională solidă. Asta e principala problemă în acest moment. Le trebuie șanse, le trebuie meciuri ca să devină mai bune. Dacă doar te antrenezi, indiferent cu cine, nu poți evolua.

Palmaresul Alinei Dobrin:

Participantă la cinci Campionate Mondiale

154 de meciuri pentru România / 418 goluri

Aur la Mondialul de junioare din 1995

City Cup EHF 2000 cu Rapid București

Programul României de la Euro 2024

29 noiembrie: România - Cehia 29-28

1 decembrie, ora 19:00: Muntenegru - România

3 decembrie, ora 19:00: Serbia - România

Clasament Grupa B Euro 2024

Echipă Meciuri Puncte 1. Muntenegru 1 2 2. România 1 2 3. Cehia 1 0 4. Serbia 1 0