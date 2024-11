I-au scos o coastă  Intervenția chirurgicală la care a apelat o campioană pentru a continua să joace volei: „O adevărată ușurare”

Ana Escamilla (26 ani), jucătoare de volei la naționala Spaniei, a acceptat ca medicii să îi scoată o coastă pentru a-și putea continua cariera sportivă.

Voleibalista, care a stat departe de terenul de joc în ultimii trei ani, suferea de Sindrom de Apertură Toracică, o compresie între prima coastă și claviculă a venei, arterei și nervului, care amorțea unul dintre brațe.

Ana Escamilla, trei ani de chin: „Nu mi-a venit să cred”

Ana Escamilla, fostă jucătoare la Busto Arsizio, echipă cu care în 2021 a ajuns în semifinalele Ligii Campionilor la volei, a povestit coșmarul prin care a trecut în ultimii trei din cauza unei afecțiunii care i-a blocat activitatea sportivă.

Escamilla suferea de Sindrom de Apertură Toracică. Afecțiunea numită și „Sindromui mâinii albastre” oferă simptome de strangulare a brațului, de amorțeală și pierdere a forței și lipsă de oxigen.

Sportiva, care în prezent evoluează în Germania, la Heidelberg Volkswagen, a decis să-și scoată o coastă pentru a duce o viață normală, dar și pentru a-și continua activitatea.

„Adevărul este că sunt superfericită și liniștită, mai presus de toate, că totul a decurs bine și că am posibilitatea să fac din nou ceea ce îmi place.

Nici măcar nu era vorba de a te simți din nou atlet, ci mai degrabă de a avea o viață cât mai normală.

În ziua în care am fost diagnosticată, am mers singură, pentru că, din diferite motive, părinții mei nu au putut veni și am decis să merg singură.

De asemenea, pentru că urmau să-mi facă doar teste, aveam să fiu blocată într-un RMN toată ziua, așa că nu prea avea sens să vină și nu știam că ne vor da un un astfel de diagnostic atât de curând.

Și adevărul este că atunci când mi l-au dat, mi-am sunat părinții și niciunuia dintre noi nu ne venea să credem că se va rezolva, a declarat Ana Escamilla pentru marca.com