Rațiu revine pe „Bernabeu” Românul e entuziasmat de confruntarea cu Real Madrid: „Visul oricărui fotbalist”

Andrei Rațiu (26 de ani) revine cu Rayo Vallecano pe „Santiago Bernabeu”, locul în care fundașul român a debutat în La Liga.

„Tricolorul” a acordat un interviu în AS în care a vorbit despre meci, dar și despre România și interesul unor mari echipe, precum Barcelona sau Atletico Madrid, pentru el.

Real Madrid - Rayo Vallecano se joacă azi, de la 17:15, în direct la Digi Sport și Prima Sport.

Pe 5 noiembrie 2023, Andrei Rațiu debuta în prima ligă spaniolă, cu Rayo Vallecano, pe „Santiago Bernabeu”, scor 0-0, și îl impresiona pe președintele lui Real Madrid, Florentino Perez.

Andrei Rațiu revine pe „Bernabeu”: „Visul oricărui fotbalist”

„Mi-am dorit atât de mult să joc împotriva lui Real Madrid! În acea săptămână, Balliu a suferit o lovitură la genunchi și am început să mă pregătesc să joc”, rememorează apărătorul.

De câte ori a văzut clipul celebru în care, la finalul partidei cu Real Madrid, le spune colegilor: „Nu mă prinde Vini”, după ce reușise o prestație excelentă în fața superstarului brazilian?

„A doua zi, toți prietenii mei mi-au trimis acel clip. A fost un fel de meme (râde). La finalul meciului, colegii mei mă tachinau și eu am repetat ce spuneau eu. Atunci m-au surprins camerele de filmat. Sunt niște ticăloși (râde). A fost o glumă, nu am vrut să fiu lipsit de respect. În cele din urmă, am făcut schimb de tricouri cu Vinicius. Nu am avut senzația că se uită de sus la mine”.

Dintre toți superfotbaliștii lui Real Madrid, Rațiu mărturisește că, dacă ar putea alege unul care să nu joace contra lui, acela ar fi Rodrygo și explică ce înseamnă pentru el un meci pe „Bernabeu”: „Este visul oricărui fotbalist. Sunt fericit să joc la cel mai înalt nivel pentru încă un an”.

Andrei Rațiu, înainte de Real Madrid - Rayo Vallecano: „Trebuie să facem un meci perfect”

Etapa a 27-a din La Liga o găsește pe Rayo Vallecano pe locul 7, iar Rațiu e entuziasmat de confruntarea cu Real Madrid:

„Mă simt bine. Încerc să dau tot ce e mai bun din mine, deși mai sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățesc.

Jucăm bine, deși ultimele rezultate nu au fost cele dorite. Am avut un an bun și am făcut un pas înainte ca echipă. Avem multe absențe, dar oricine va veni va face o treabă bună.

Mergem pe «Bernabeu» cu ideea de a fi noi înșine. Trebuie să facem un joc aproape perfect pentru că Real Madrid e foarte bună în acest moment”.

Întrebat dacă Rayo are fani în România, Rațiu a spus: „Bineînțeles! Văd multe comentarii în limba română pe rețelele sociale ale clubului. Datorită tatălui meu vorbesc româna. Când am ajuns la echipa națională, la început, nu vorbeam atât de bine”.

Andrei Rațiu, impresionat de fanii lui Rayo Vallecano

Rayo se află pe locul 7, la doar două puncte de ultima poziție care duce în cupele europene.

„Ne-am concentrat întotdeauna pe a rămâne în La Liga. Apoi, dacă ni se dă șansa să visăm la Europa, e bine pentru noi”, a spus internaționalul român pentru as.com.

Lucrul care l-a impresionat cel mai mult de când a ajuns echipă este felul în care fanii îl fac să se simtă ca într-o mare familie.

„Mi-a atras atenția relația cu fanii. Anul trecut, grupul Bukaneros (n.r. - numele ultrașilor lui Rayo Vallecano) ne-a oferit nou-veniților un tur pentru a cunoaște cartierul și istoria sa. Nu găsești asta în alte locuri. Am o fetiță, Lía, în vârstă de puțin peste un an, și merge la stadion. Stă cu soția mea, Irene, lângă familia lui Juampe”.

EURO 2024, moment-cheie pentru Andrei Rațiu: „Am căpătat încredere”

Cum s-a schimbat fotbalistul „tricolor” după ce a ajuns la Rayo Vallecano, în vara lui 2023?

„Înainte de toate, mental. Anul trecut am suferit mult pentru că nu reușeam să joc. Nu am avut multe ocazii și urma Campionatul European. M-am gândit că aș putea să-l ratez și am simțit o presiune foarte mare. M-a ajutat să merg la EURO și să mă întorc cu mintea limpede. Să mergi acolo te ajută, capeți încredere și asta a fost cheia”.

Despre prezența la EURO 2024, unde a impresionat, Andrei Rațiu a spus:

„Când joci pentru echipa națională, crești. Simți că ești un jucător important. Grupul a fost incredibil, am căpătat încredere și multe dintre numele mari ale turneului au venit din România”.

Fundașul dreapta a povestit și cum i-a venit ideea să-și vopsească părul albastru la Campionatul European:

„Mi-am făcut o promisiune și am făcut un pariu cu fratele meu. Am zis că dacă voi ajunge să merg la Campionatul European, voi face ceva diferit. Am optat pentru părul albastru și am primit porecla Sonic.

La început, oamenilor li s-a părut ciudat, apoi, pe măsură ce meciurile au continuat, am văzut tot mai mulți oameni cu părul albastru în tribune (râde). L-au vopsit cu spray”.

Rațiu explică de ce a rămas la Rayo Vallecano: „Sunt fericit aici”

Rațiu ar fi putut părăsi clubul din Villa de Vallecas, însă a ales să rămână la Rayo: „Sunt fericit aici, mă simt foarte bine. Am simțit că pot fi mai bun, am simțit că situația se poate schimba. Mă concentrez să am un an bun, să-mi ating obiectivul cât mai repede și să mă simt bine”.

Despre interesul unor mari cluburi precum Barcelona sau Atletico Madrid, Rațiu preferă să nu vorbească prea mult:„Sunt concentrat pe ce am de făcut aici și pe Rayo, care este echipa mea și pe care o respect”.

Andrei Rațiu: „Mi-e greu să capăt încredere în oameni”

Rațiu a explicat și de ce nu îi place să fie în lumina reflectoarelor: „Provin dintr-o familie modestă. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu în centrul atenției, să dau interviuri… Mi-e greu să capăt încredere în oameni”.

Rațiu a vorbit și despre familia din România și mutarea în Spania, alături de părinți:

„Bunica mea, unchiul meu și verii mei sunt acolo. Nu-mi amintesc prea multe, pentru că am venit în Aguaviva (Teruel) când aveam 6 ani. Tatăl meu, prin intermediul unui prieten, a venit să își încerce norocul cu o ofertă de muncă. După un an, a adus-o pe mama, iar după șase luni, pe mine și pe fratele meu. Mama mea, Andrea, lucra ca ospătăriță, iar tatăl meu, Florin, ca zidar. Când eram la școală, după-amiaza mergeam la centrul sportiv să mă joc cu prietenii mei. Ne uitam cu toții la Ronaldinho, Henry… Apoi m-am înscris la futsal, până când a apărut Andorra de Teruel. Mama mea și antrenorul meu, Fran Griñón, mă duceau la antrenamente.

Am jucat pentru Andorra, am fost extremă, și mi-au dat MVP-ul și pichichi-ul. Am avut o probă la Villarreal, am trecut-o și am plecat cu toții acolo”.

Experiența din Olanda și revenirea în Spania

Despre începuturile la academia celor de la Villarreal, fundașul român a spus:

„La început a fost greu, pentru că tocmai venisem dintr-un oraș mic și nu cunoșteam pe nimeni. I-am cunoscut pe Iván Martín, Baena, Yeremy, Chukwueze… Ne-au oferit o mulțime de ateliere și ne-au învățat cum să ne gestionăm banii. Ne-au format ca oameni, nu doar ca fotbaliști.

Am văzut că era un drum lung până la prima echipă, așa că am decis să merg la ADO în Olanda. Mi-a fost foarte greu, departe de părinți, nu știam limba… Au fost multe accidentări la fundașii lui Villarreal și în ultima zi de mercato au decis să întrerupă împrumutul și să mă aducă înapoi. Dar nu am intrat în planurile lui Emery… Am fost la Jocurile Olimpice de la Tokyo, m-am descurcat bine și Huesca a m-a remarcat.

Acolo l-am cunoscut pe antrenorul José Ángel Ziganda. El mi-a spus că trebuie să stau bine pe picioare și să nu fac greșeli defensive. Mi-a dat exerciții după antrenamente, m-a ajutat să mă perfecționez la mingile aeriene… și a stat cu mine. A fost un pas înainte în defensivă, pentru că eu eram un fundaș reprofilat.

Iñigo Pérez (n.r. - antrenorul lui Rayo) încearcă întotdeauna să mă ajute și îmi spune defectele pe care le am și ce trebuie să îmbunătățesc. Simt că sunt mai complet. Am crescut mult cu el, dar m-a maturizat și viața în Vallecas. Mergi pe stradă, vorbești cu oamenii… și înveți despre viață”.