Rațiu, în Serie A?  Rayo, aproape de o înțelegere cu  Napoli pentru transferul românului. Suma pe care ar urma s-o plătească italienii

Rayo Vallecano și Napoli sunt aproape de un acord cu privire la transferul lui Andrei Rațiu (26 de ani) la echipa din Serie A.

Rațiu este titular incontestabil în acest sezon pentru formația spaniolă, după prestația foarte bună de la Euro 2024.

După multe zvonuri legate de un posibil transfer al internaționalului român la mai multe echipe, inclusiv la Barcelona, Rayo ar fi aproape acum de o înțelegere cu Napoli, potrivit todofichajes.com.

Rațiu, aproape de un transfer la Napoli

Conducerile celor două cluburi ar fi foarte aproape de un acord final, iar Rațiu ar putea ateriza la Napoli în momentul în care perioada de mercato din iarnă se va deschide.

Rayo ar urma să încaseze suma de 10 milioane de euro, plus alte 2 milioane de euro sub formă de bonusuri. Jumătate din suma încasată pe Rațiu i-ar putea reveni lui Villarreal, club la care românul a evoluat pentru echipa a doua.

Rayo Vallecano ocupă locul 13 în La Liga, adunând 16 puncte în primele 12 meciuri din actualul sezon, în care fundașul dreapta a contribuit cu un gol și un assist.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, potrivit transfermarkt.com

Rațiu: „Nu pot să vorbesc despre alte echipe”

Fundașul nostru rămâne cu picioarele pe pământ și încearcă să facă tot ce mai bun pentru Rayo, iar o potențială ofertă o va discuta cu agentul său.

„Mă simt bine la club. Am reuşit să prind mai multe minute. Nu am nicio presiune. Îmi respect echipa, am încă doi ani şi jumătate la Rayo.

Nu pot să vorbesc despre alte echipe. Dacă vine o ofertă, trebuie să decidem cu agentul meu şi cu clubul, să vedem ce iese”, a declarat Andrei Rațiu despre un posibil transfer.