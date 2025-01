Andrei Vlad a semnat Fostul portar al FCSB-ului și-a găsit echipă în străinătate : „Un jucător de calitate cu un potențial foarte mare”

Andrei Vlad (25 de ani) a ajuns la o înțelegere cu Aktobe , după ce în această iarnă s-a aflat în lotul celor de la Petrolul Ploiești și era ca și transferat la echipa antrenată de Adi Mutu (44 de ani).

Fostul portar al celor de la FCSB a semnat un contract valabil pe două sezoane cu formația din Kazahstan.

Andrei Vlad era așteptat să semneze cu Petrolul, după ce fotbalistul s-a despărțit de FCSB, care l-a transferat în locul său chiar pe portarul ploieștenilor, Lukas Zima.

Totuși, transferul acestuia a picat în ultimul moment, după ce portarul în vârstă de 25 de ani le-a impus ploieștenilor o clauză prin care să fie titular meci de meci.

Totodată, conform surselor GOLAZO.ro, Andrei Vlad le ceruse celor de la Petrolul un contract valabil doar 6 luni.

Mai mult, președintele Petrolului, Cristian Tudor, a avut un mesaj ferm pentru tânărul portar după ce negocierile au eșuat.

„N-aș face mare tam-tam, dar ca să spunem în câteva cuvinte, el trebuie să înțeleagă că trebuie să muncească pentru un post de titular și cu siguranță când va fi dispus să facă acest lucru va apăra și va fi un portar de calitate.

Nimeni nu poate să îi garanteze acest lucru, asta e părerea mea. Nu ne-a șocat, noi trebuie să îi respectăm decizia, pentru că așa este la fotbal, aș spune că nu a fost să fie, poate pe viitor”, a declarat Claudiu Tudor.

Andrei Vlad a semnat cu Aktobe

După ce nu s-a înțeles cu Petrolul, Andrei Vlad a părăsit cantonamentul „lupilor galbeni” și a început negocierile cu Aktobe.

În cele din urmă „Messi al portarilor”, așa cum a fost supranumit de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a ajuns la un acord cu formația din Kazahstan și a semnat un contract valabil pe o perioadă de doi ani.

Andrei Vlad și Traian Gherghișan, agentul FIFA, care l-a însoțit pe fostul portar al FCSB în Kazahstan/ Foto:fanatik.ro

Antrenorul cu portarii al celor de la Aktobe, Oleg Shevchenko, a avut numai cuvinte de laudă la adresa goalkeeperului în vârstă de 25 ani.

„Din luna noiembrie am analizat cu atenție 15 portari, atât din Kazahstan, cât și din străinătate. În cele din urmă, l-am ales pe românul Andrei Vlad. Ce ne-a atras la el? Este un fotbalist de calitate, care are un potențial foarte mare.

Vlad este rapid și are reflexe excelente. A demonstrat că este un jucător bun din punct de vedere tehnic și tactic, atât în jocul de pe linia porții, cât și atunci când iese din poartă.

La 25 de ani, Vlad are o experiență solidă pe scena internațională. Cred că acesta poate fi un transfer de mare succes pentru FC Aktobe”, a spus Oleg Shevchenko, citat de vesti.kz.

Vlad are toate șansele ca în 2025 să devină unul dintre cei mai buni portari din Kazahstan. Nivelul său se aliniază ambițiilor unui club mare, așa cum este Aktobe, care luptă pentru titlu și pentru accederea în grupa unei competiții europene Oleg Shevchenko

„A semnat pe doi ani, totul e rezolvat. Echipa are ambiții mari, a câștigat Cupa și va juca în Europa League. Vor să progreseze anul acesta. E aici și Bogdan Vătăjelu.

Andrei e foarte mulțumit. A contat că va juca și în cupele europene. Antrenorul lui Aktobe este Igor Leonov, care are 350-400 și ceva de meciuri pentru Șahtior. L-a dorit mult. Nu a durat mult, doar până am venit noi aici și până la urmă am rezolvat”. a declarat Traian Gherghișan, potrivit fanatik.ro

Vlad ar putea debuta pentru Aktobe pe 19 ianuarie, în primul amical pe care formația din Kazahstan îl va susține în cantonamentul din Turcia, în compania bulgarilor de la Lokomotiv Sofia.

La Aktobe, Andrei Vlad va fi coleg cu un alt român, Bogdan Vătăjelu (31 de ani).