Ange Postecoglu (59 de ani), antrenorul celor de la Tottenham, a explicat la finalul partidei pierdute cu Everton, scor 2-3, motivul schimbării lui Radu Drăgușin (22 de ani), după primele 45 de minute.

Internaționalul român a fost titular pentru londonezi, în duelul de pe „Goodison Park” dar în minutul 43, la un duel aerian cu Calvert-Lewin a fost lovit cu cotul și s-a ales cu arcada spartă.

Ange Postecoglou a spus de ce l-a scos pe Radu Drăgușin

La finalul partidei, antrenorul celor de la Tottenham a explicat că rana lui Drăgușin era una foarte adâncă, iar asta l-a determinat să-l schimbe pe internaționalul român în startul reprizei secunde, cu brazilianul Richarlison.

„Suntem destul de răsfirați. Am avut literalmente 11 jucători apți cu care să începem meciul. Nu am fost în controlul total al organizării noastre și Everton a profitat, iar noi am plătit prețul.

Radu (n.r. Drăgușin) a trebuit să iasă din cauza tăieturii adânci și a restructurării jocului.

A doua repriză a fost echilibrată. Am început puternic și am crezut că Richarlison va face diferența”, a spus Postecoglou, citat de Mirror

Everton - Tottenham 3-2

Au marcat: Calvert-Lewin 13, Ndiaye 30, Gray 45+7/ Kulusevski ('76), Richarlison ('90+2)

Echipele de start:

Everton: 1. Pickford - 15 O`Brien, 6. Tarkowski, 32. Branthwaite, 19. Mykolenko - 8. Mangala, 27. Gueye - 10. Ndiaye, 15. Doucoure, 29. Lindstrom - 9. Calvert-Lewin.

1. Pickford - 15 O`Brien, 6. Tarkowski, 32. Branthwaite, 19. Mykolenko - 8. Mangala, 27. Gueye - 10. Ndiaye, 15. Doucoure, 29. Lindstrom - 9. Calvert-Lewin. Rezerve: 31. Begovic, 12. Virginia - 45. Armstrong, 14. Beto, 11. Harrison, 5. Keane, 2. Patterson, 67. Sherif, 18. Young.

31. Begovic, 12. Virginia - 45. Armstrong, 14. Beto, 11. Harrison, 5. Keane, 2. Patterson, 67. Sherif, 18. Young. Antrenor: David Moyes.

David Moyes. Tottenham: 31. Kinsky - 14. Gray, 6. Drăgușin, 33. Davies - 23. Porro, 15. Bergvall, 29. Sarr, 24. Spence - 21. Kulusevski, 10. Maddison - 7. Son.

31. Kinsky - 14. Gray, 6. Drăgușin, 33. Davies - 23. Porro, 15. Bergvall, 29. Sarr, 24. Spence - 21. Kulusevski, 10. Maddison - 7. Son. Rezerve : 40. Austin - 63. Ajayi, 79. Hardy, 42. Lankshear, 47. Moore, 64. Olusesi, 3. Reguilon, 9. Richarlison, 18. Yang Min-Hyuk.

: 40. Austin - 63. Ajayi, 79. Hardy, 42. Lankshear, 47. Moore, 64. Olusesi, 3. Reguilon, 9. Richarlison, 18. Yang Min-Hyuk. Antrenor: Ange Postecoglou.

Ange Postecoglou. Stadion: Goodison Park