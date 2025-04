„Am arătat că suntem pregătiți”  Antonio Luna vrea primul succes al lui Dinamo în play-off, cu Rapid: „Putem câștiga oriunde”

Antonio Luna (34 de ani) a prefațat derby-ul cu Rapid din etapa #3 a play-off-ului din Liga 1.

Rapid - Dinamo se joacă duminică, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fundașul spaniol al „câinilor” vrea ca Dinamo să obțină prima victorie în play-off și crede că echipa a demonstrat că se poate lupta cu orice adversar.

Antonio Luna: „Am arătat că suntem pregătiți, putem câștiga oriunde”

„Este grozav că jucăm derby-uri des. Noi, fotbaliștii, jucăm pentru astfel de meciuri, pentru derby-uri, pentru meciuri mari, cu stadionul plin.

Pentru noi, este un meci extraordinar, o mare oportunitate de a ne arăta valoarea și cred că suntem pregătiți să începem să luăm puncte în play-off. Cred că putem câștiga oriunde. Ne simțim pregătiți, simțim că putem câștiga.

În ultimul meci am arătat că suntem pregătiți să câștigăm. Am pierdut pe final și a fost greu pentru noi, dar am demonstrat că suntem pregătiți să câștigăm.

Luptăm în fiecare partidă, iar acesta este un nou joc, cu o calitate similară celei din meciul cu FCSB, așa că trebuie să dăm totul pentru a lua punctele”, a declarat Luna, potrivit agerpres.ro.

Antonio Luna, pregătit să intre pe teren cu Rapid

Adus ca rezervă de fundaș stânga, Luna este pregătit să dea totul în derby, dacă Zeljko Kopic va decide să-l trimită pe teren:

„Întotdeauna mă aștept să joc, sunt foarte pregătit, mă antrenez din greu în fiecare zi pentru a ajuta echipa.

Decizia aparține antrenorului, dar eu mă simt pregătit, mă simt bine și, desigur, pot juca pentru a ajuta echipa cât pot de mult.

Fiecare meci este foarte important, pentru că toate echipele au multă calitate”.

Lui Luna îi expiră contractul cu Dinamo la vară, dar are o clauză de meciuri: dacă o îndeplinește, înțelegerea se prelungește. Conducerea roș-albilor nu a dezvăluit numărul exact de partide care trebuie bifat.