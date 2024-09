Scene incredibile în Argentina: Arbitrul Andres Merlos (43 de ani) susține că a fost amenințat cu o armă de Andres Fassi (62 de ani), președintele clubului Talleres Cordoba.

Totul a avut loc la finalul meciului pe care Talleres a pierdut-o împotriva celor de la Boca Juniors, scor 1-1 și 7-8 la penalty-uri.

Merlos a povestit că Fassi l-a urmărit împreună cu doi bodyguarzi la finalul partidei din optimile Cupei Argentinei.

Arbitrul Andres Merlos, amenințat cu arma de președintele clubului Talleres

„A intrat în vestiarul meu cu doi bodyguarzi și mi-au arătat arma: am fost în armată și recunosc o armă.

Mi-au spus ceva pe un ton amenințător și am început să strig «Are o armă, are o armă!» . Apoi au plecat și am raportat ce s-a întâmplat managerului de securitate.

Mai lipsea doar să apese pe trăgaci. Pe teren nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu putem permite ca asemenea lucruri să se întâmple în fotbalul nostru.

Acest bărbat, care are deja un trecut, a fost sancționat de Federație. Este deplorabil și trist. Nu există explicație pentru acțiunile acestui bărbat, este clar că beneficiază de impunitate”, a povestit Merlos la DSSports Radio.

🚨 EXCLUSIVO: EL MOMENTO EN EL QUE FASSI ENCARÓ A MERLOS EN LA PUERTA DEL VESTUARIO Y LA PIÑA DEL ÁRBITRO 🚨



Así se dio el cruce entre el presidente de #Talleres y el juez, el pasado sábado en Mendoza, tras la derrota de la T en los penales ante #Boca. #CopaArgenitnaEnTyCSports pic.twitter.com/kvT59UeX4a — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2024

„Viața mea a fost în pericol”

În ciuda celor întâmplate, Merlos a explicat că nu are de gând să renunțe la arbitraj.