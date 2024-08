„Ana Maria poate lua bronzul!” Surse TAS, pentru GOLAZO.ro: „Se pare că americanii au greșit!”

Surse din Tribunalul de Arbitraj Sportiv au dezvăluit, pentru GOLAZO.ro, culisele contestațiilor depuse de România în urma finalei olimpice de la sol

Cel mai probabil mâine, 9 august, la TAS, se vor judeca contestațiile Anei Maria Barbosu și Sabrinei Voinea

În dosarul Anei Maria se contestă o literă a regulamentului ce stipulează clar timpul în care se poate contesta un exercițiu

Sabrina Voinea vrea să câștige bronzul de la sol după ce arbitrele au penalizat-o cu o zecime pentru depășirea spațiului de concurs

Sursele GOLAZO.ro din interiorul Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne au dezvăluit lucrurile nevăzute ale contestațiilor depuse de România pentru aflarea adevărului în cazul finalei olimpice de la sol.

În proba aceasta, la sfârșitul exercițiilor tuturor sportivelor, Ana Maria Bărbosu era pe locul al treilea, dar americanii au făcut contestație pentru Jordan Chiles, iar sportiva din SUA a primit o zecime.

Aceasta a dus-o pe ultimul loc al podiumului. Mai devreme în finala de la sol, Sabrina Voinea făcuse și ea contestație, pentru că arbitrele îi scăzuseră o zecime din notă, dar a ei nu a fost încununată cu succes.

Comitetul Olimpic Sportiv Român și Federația Română de Gimnastică au anunțat, și depus, contestații la Tribunalul de Arbitraj Sportiv în numele sportivelor noastre.

Iată dialogul purtat de reporterul GOLAZO.ro cu o sursă TAS, pe această temă:

Ce se contestă în acele dosare depuse de România la TAS?

Sunt două dosare depuse de țara voastră la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Unul al Anei Mariei Barbosu, celălalt al Sabrinei Voinea. La Ana Maria nu se contestă nimic din nota ei, ci cu totul altceva. Se pare că antrenoarea sportivei din SUA (n.r. - Cecile Landi, iar gimnasta este Jordan Chiles) a depus contestația după timpul regulamentar în care ai voie să faci asta.



Ai doar un minut, dacă ești ultima gimnastă, nu două, ca în mod normal. Tocmai pentru a nu se aștepta foarte mult până la afișarea rezultatelor finale. Iar acest minut se pare că a fost depășit.



Acum să vedem cum se vor apăra arbitrele de la finala solului. Adică, mai exact, Federația Internațională de Gimnastică (n.r. - FIG). Cred că au minutul la care a fost înregistrată contestația antrenoarei din America, iar ora la care s-a terminat exercițiul sportivei este simplu de aflat. Așa că se va vedea dacă s-au încadrat în minutul regulamentar.

La Sabrina e vorba de acea presupusă ieșire din „covor”?

Da, așa este. Aici vor avea probe video și cei de la Federația Internațională de Gimnastică. Sistemul Omega are camere verticale. Sigur, am văzut că și NBC a dat publicității câteva imagini, dar de judecat se va judeca după cele oficiale. Ar mai fi vorba și despre “excess of time”, care se referă la timpul alocat exercițiului. Ai 1 minut și 30 de secunde pentru a încheia exercițiul. Acum asta e simplu de cronometrat (n.r. - nu s-a depășit acest timp).

“Să ne amintim de cazul Cătălinei Ponor”

Dar nu are și senzori în covor acest sistem Omega?

Nu, din câte știu eu. A fost, la un moment dat, o mișcare de acest sens, în care se cereau senzori, dar Omega nu a pus la dispoziție așa ceva. Nici Federația Internațională de Gimnastică, nici cea Europeană, nu lucrează cu Omega. E prima colaborare de acest gen.

Sunt cele două precedente la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Ale lui Yang Tae-young și Fanny Smith. Primul soluționat favorabil la TAS, dar rămas fără urmări în clasamentul de la Jocurile Olimpice, și al doilea, al schioarei din Elveția, în care TAS i-a dat dreptate, iar Federația Internațională de Schi și Snowboard a decis ca două sportive să primească medalia de bronz.

Nu cred că aceste două precedente vor fi luate în calcul. Sunt altele și mai aproape de ceea ce s-a depus din partea României pentru Ana și Sabrina. În plus, să ne uităm la cazul Cătălinei Ponor. În 2012, la Londra, gimnasta noastră a pierdut, tot în fața unei americance (n.r. – Alexandra Raisman), tot medalia de bronz, dar la bârnă. Motivul a fost același. Antrenorii americani au făcut contestație, pentru punctajul de la dificultate, și au avut câștiga de cauză.

“Ana Maria poate avea câștig de cauză la TAS”

Care dintre sportive credeți că are șanse mai mari pentru a primi o decizie favorabilă la TAS. Ana sau Sabrina? Deși, fiind românce, le-am vrea, cel puțin emoțional, pe podium pe ambele.

Din punctul meu de vedere, Ana Maria Barbosu. Știți de ce? Pentru că la Sabrina Voinea nu s-a făcut o contestație pentru spațiu. Mă refer în timpul concursului. Ci una legată de punctajul de la dificultate. Iar acum, la TAS, se merge cu contestație la decizia arbitrelor de călcare în afara spațiului de competiție. Deci sunt mai puține șanse, dar nu e imposibil.

Când judecă această comisie ad-hoc a TAS contestațiile sportivelor noastre?

Mâine, pe 9 august. Motivul? Au plecat oficialii finalei de la sol de la Paris. Așa că acum trebuie să-i repereze și să asiste la audieri online. Oricum, voi aveți o sarcină grea. De a demonstra că arbitrele au făcut o greșeală intenționată. O eroare flagrantă. Altfel, TAS-ul nu se va amesteca în chestii legate strict de punctaj. De fapt, și audierile de mâine nu sunt bătute în cuie. Vor avea loc numai dacă va fi considerat necesar.

Din ce-mi spuneți, e mai aproape Ana Maria Barbosu de medalia de bronz? Pentru că acolo, dacă se va dovedi că antrenoarea Cecile Landi a depus contestația după minutul regulamentar, atunci zecimea primită de Jordan Chiles ar putea fi retrasă, iar Ana ar lua bronzul.

Răspunsul pe scurt este da. Procentual, gimnasta care a fost pe locul 3 la finalul competiției e mai aproape de a-și păstra acel loc. Judecând și după contestații, desigur.