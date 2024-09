Încă o victorie în La Liga pentru Barcelona lui Hansi Flick, 1-0 cu Getafe, în etapa #7 de campionat.

Barça e neînvinsă în La Liga în acest sezon, iar Robert Lewandowski marchează aproape meci de meci.

Barcelona rămâne la 4 puncte în fața lui Real Madrid.

Hansi Flick se declară mulțumit de prestația catalanilor împotriva lui Getafe, deși s-au impus la limită, 1-0, prin reușita din minutul 19 a lui Lewandowski, în fața a 44.000 de spectatori adunați pe stadionul Estadi Olimpic de Montjuic.

„Getafe este foarte bună în apărare. Sunt mândru de jucătorii mei, dar și de fani, am avut nevoie de ei și ne-au ajutat.

Am avut o șansă și am marcat. Au avut și ei o ocazie clară, dar nu au marcat. Adversarul s-a închis bine, dar am marcat golul care ne-a adus cele trei puncte și asta e foarte bine pentru echipă.

Echipa a jucat fotbal, dar a știut și să lupte. A trebuit să ne mărim viteza de pase în repriza a doua, a fost necesar să deschidem spații”, a analizat antrenorul german.

Lewandowski a marcat golul 6.500 al Barcelonei în La Liga

Atacantul polonez a intrat în istoria Barcelonei și a La Liga marcând, miercuri seara, contra lui Getafe.

Hansi Flick i-a lăudat pe Lewandowski și pe Eric Garcia: „Lewa este cel mai bun «9» din ultimii 10 ani. Este fantastic în fața porții și are în jurul său jucători care îl pot ajuta. Eric joacă bine, după eliminarea de la Monaco, sunt foarte mulțumit de cum l-am văzut jucând.

7 goluri în 7 meciuri (dintre care unul din penalty) a marcat Robert Lewandowski în acest sezon. E golgheterul La Liga

Barça a jucat un total de 3.305 meciuri în La Liga (inclusiv meciul cu Getafe) și a marcat 6.500 de goluri.

Din cele 3.305 meciuri, 1.766 au fost victorii, 613 egaluri și 656 înfrângeri. De-a lungul istoriei, Barcelona a primit 3.362 de goluri, scrie sport.es.

Barcelona - Getafe 1-0. Cum au arătat cele două echipe

BARCELONA: Pena - Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez (H. Fort '87), Balde (Gerard Martin '87) - Pablo Torre, (Ferran Torres '62), Eric Garcia, Casado - Lamine Yamal, Lewandowski, (Pedri '76), Raphinha

GETAFE: David Soria - Djene (Diego Rico '87), Berrocal, Alderete, Iglesias - Carles Perez, Yellu (Arambarri '63), Milla, Sola (Borja Mayoral '63) - Alena (Keita '63), Uche, (Bertug '80)