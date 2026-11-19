Bernie Ecclestone (96 de ani), fostul director executiv al Grupului Formula 1, i-a cerut lui Lewis Hamilton (41 de ani) să se gândească la retragere.

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În al doilea an la Ferrari, pilotul britanic și-a exprimat în mai multe rânduri nemulțumirea prin comunicațiile radio cu echipa, în timpul curselor din acest sezon.

Bernie Ecclestone: „Hamilton să se gândească la pensionare”

Septuplul campion mondial nu a fost iertat de fostul director executiv al Grupului Formula 1. Bernie Ecclestone l-a criticat dur pe Hamilton și l-a îndemnat să ia în calcul retragerea.

„Când Hamilton se urcă în mașină pentru a lua startul într-o cursă, deja se plânge și este nemulțumit de ceva înainte de primul viraj, indiferent despre ce este vorba.

A ajuns la vârsta la care trebuie să se gândească la pensionare”, a declarat Bernie Ecclestone, citat de thesun.co.uk.

Bernie Ecclestone FOTO IMAGO

Bernie Ecclestone: „Pentru Hamilton este prea târziu să schimbe modul în care funcționează Ferrari”

Ecclestone este de părere că Ferrari are nevoie de un pilot numărul unu incontestabil și consideră că Leclerc ar trebui să ocupe acest rol, în timp ce Hamilton ar urma să fie secundul său

„Leclerc este un om al lui Ferrari. Hamilton, în schimb, a venit și a încercat să schimbe modul în care funcționează Ferrari. Pentru el este însă prea târziu să facă acest lucru de unul singur.

Ferrari are nevoie de un pilot numărul unu clar. Este mult mai bine să ai un adevărat pilot numărul unu și un pilot numărul doi foarte competent, care să nu încerce să fie numărul unu, ci să știe că este numărul doi și să reprezinte o plasă de siguranță pentru echipă”, a concluzionat Ecclestone.

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