CSM Corona Brașov ar urma să aloce aproximativ 4,04 milioane de lei brut lunar pentru remunerarea sportivilor și a membrilor colectivelor tehnice în sezonul competițional 2026–2027.

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Potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local Brașov, documentul cuprinde 290 de poziții contractuale, iar cele mai mari două remunerații lunare ajung la 54.458 de lei, respectiv 53.569 de lei brut, adică peste 10.000 de euro fiecare.

Proiectul vizează aprobarea contractelor de activitate sportivă pentru clubul aflat în subordinea administrației locale. Datele sunt prezentate într-o anexă care cuprinde valorile brute lunare ale contractelor, precum și durata acestora.

Suma totală lunară depășește echivalentul a 750.000 de euro , scrie mytex.ro.

Anexa cuprinde valorile remunerațiilor și durata contractelor, însă nu precizează secția sportivă sau disciplina căreia îi aparține fiecare poziție.

O altă informație care lipsește din document este valoarea totală a angajamentelor financiare pentru întregul sezon competițional.

CSM Corona Brașov: cele mai mari contracte depășesc 54.000 de lei lunar

Conform anexei proiectului, cele 290 de poziții însumează aproximativ 4,04 milioane de lei brut pe lună.

Primele două remunerații din listă sunt de 54.458 de lei și 53.569 de lei brut lunar, fiecare depășind pragul de 10.000 de euro.

De asemenea, primele zece contracte din punctul de vedere al valorii lunare depășesc fiecare 43.000 de lei brut. Documentul indică și remunerații importante în cazul colectivelor tehnice, cel mai mare contract din această categorie fiind de 38.013 lei brut pe lună.

Alți trei membri ai colectivelor tehnice figurează cu remunerații lunare de peste 33.680 de lei brut. Valorile din anexă sunt exprimate în lei și nu sunt însoțite de numele persoanelor care urmează să beneficieze de aceste contracte, din cauza prevederilor GDPR.

Durata înțelegerilor diferă de la un contract la altul, fiind cuprinsă între 7 și 12 luni. Din informațiile prezentate în document nu rezultă însă distribuția exactă a contractelor în funcție de perioada pe care au fost încheiate.

Contracte sportive fără defalcare pe secții

CSM Corona Brașov are în componență mai multe ramuri sportive, printre care handbal, hochei pe gheață, baschet, volei, fotbal, natație, patinaj și schi.

În lipsa unei defalcări pe secții, nu poate fi stabilită din document distribuția celor aproximativ 4,04 milioane de lei între diferitele discipline.

În aceste condiții, publicul poate consulta nivelul remunerațiilor propuse, dar nu poate corela fiecare sumă cu un anumit sportiv, antrenor sau colectiv tehnic.

Bugetul pentru sezonul 2026–2027 nu poate fi calculat exact din datele publicate

Deși sunt prezentate remunerațiile lunare și perioadele contractuale, cuprinse între 7 și 12 luni, nu este precizat câte contracte se încadrează în fiecare categorie de durată.

Fără date separate pentru fiecare secție, nu se poate determina ce proporție din buget este direcționată către sporturile de echipă, sporturile individuale sau colectivele tehnice aferente acestora.

Contractele de activitate sportivă și valorile nete

Sumele din proiect sunt exprimate în valori brute.

Contractele de activitate sportivă au un regim fiscal distinct față de contractele individuale de muncă, impozitarea și contribuțiile sociale fiind stabilite potrivit prevederilor fiscale aplicabile acestei categorii de venituri.

Astfel, valoarea brută înscrisă în anexă nu reprezintă suma care ajunge efectiv în conturile beneficiarilor. Calculul veniturilor nete depinde de obligațiile fiscale aplicabile fiecărui contract și de situația concretă a beneficiarului.

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