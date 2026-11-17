CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA. Naționala lui Gică Hagi joacă diseară (21:45) pe Bilino Polje. GOLAZO.ro a reușit să pătrundă în această dimineață pe terenul arenei din Zenica.

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Din nou la Zenica, pentru altă confruntare cu Bosnia. Ne-am obișnuit cu acest duel împotriva selecționatei lui Sergej Barbarez. E al 4-lea în 2025-2026.

L-am înduplecat pe paznicul de la poartă

GOLAZO.ro a vrut să vadă cum arata terenul în ziua meciului și a reușit să intre pe el!

La porțile arenei, un paznic nu a vrut inițial să ne lase înăuntru. Acreditarea de meci l-a mai liniștit.

I-am spus că stăm doar un minut. A fost înduplecat în cele din urmă.

Inițial, voiam să observăm suprafață de joc din peluză, dar zona spre teren e deschisă între tribune și am luat-o direct spre zona verde.

„Hei, hei!”. Interdicția a dispărut pe teren

Am pătruns și am călcat iarba câțiva metri în interiorul terenului. Cel care are grijă de gazon a început să strige: „Hei, hei!”.

Era uluit că intră cineva pe „zona interzisă” fără acordul lui. Ne-a chemat înapoi. I-am spus că vrem doar să ne uităm puțin.

„Fără poze!”, ne-a cerut. Părea ușor enervat. Nervii au dispărut repede însă și ne-a zâmbit. La fel de repede a dispărut și interdicția de a fotografia un strop terenul. Nu cu Nikonul pro al lui Raed. Doar cu telefonul.

Gazonul nu e foarte moale, dar are pete întunecate și ușoare denivelări

Ce am observat pe teren. A plouat mult în ultimele zile, dar în această dimineață era soare, s-a mai încălzit (diseară e posibil să plouă), și gazonul a rezistat destul de bine. E moale, însă nu foarte moale.

Evident, nu e cea mai mai bună suprafață. Se văd unele pete întunecate, există și ușoare denivelări, iarba e departe de a fi perfectă. Totuși, se poate juca. Starea terenului e aproape la fel cu cea din 15 noiembrie 2025, când am pierdut în fața Bosniei (1-3).

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