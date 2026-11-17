CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA. BH Fanaticos, ultrașii naționalei rivale, vor fi periculos de aproape de suporterii „tricolorilor” în peluza nord a stadionului Bilino Polje din Zenica.

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Marți seară, ultimul meci al anului, ultimul meci al acestei grupe de Nations League B. Tot la Zenica, unde am jucat și anul trecut, pe 15 noiembrie, în preliminariile CM 2026 (1-3).

Fanaticos au boicotat meciul din 2025. Protest în afara arenei

Atunci, au fost 11.459 de spectatori pe stadionul Bilino Polje. Si astăzi, micuța arenă va fi plină, dar va fi o diferență față de 2025.

Bosnia va avea acum și ultrașii, ceea ce nu s-a întâmplat la duelul precedent.

BH Fanaticos, facțiunea dură a galeriei naționalei albastre, era în conflict la acea vreme cu președintele federației, Vico Zeljkovic (nepotul controversatului politician Milorad Dodik, care a cerut de multe ori separarea Republicii Srpska de Bosnia).

Pentru că nu au primit câte bilete au vrut, suporterii radicali au boicotat partida cu România din noiembrie 2025. Nu au fost în tribune, dar au protestat la mijlocul primei reprize cu un incendiar show pirotehnic în afara stadionului.

Așa s-a văzut din stadion protestul incendiar făcut de Fanaticos în noiembrie 2025. Foto: Imago

Ultrașii Bosniei, foarte aproape de fanii români in peluză

Conflictul s-a stins între timp și Fanaticos nu vor mai lipsi de pe Bilino Polje contra României.

Problema e că vor sta în peluza nord, exact cea în care vor fi și fanii români (potrivit FRF, vor fi puțin peste 100).

Ai noștri, în colțul tribunei, Fanaticos la mijloc, în spatele porții. Periculos de aproape totuși.

Zona suporterilor tricolori e separată cu garduri și plasă de restul arenei. Și va fi încadrată de cordoane de scutieri!

Toată poliția cantonului e mobilizată

Meciul este considerat de risc maxim, poliția cantonului Zenica-Doboj fiind mobilizată total pentru acest eveniment, potrivit site-ului sportsport.ba.

Bilino Polje va fi ca o cazemată, protejată de mii de polițiști, în interior și în exterior. Întreaga zonă va fi supravegheată din drone!

Fanaticos, demonstrație de forță

La Stockholm, sâmbătă, bosniacii au fost majoritari în tribune, susținuți de comunitatea puternică din Suedia.

Au fost conduși de Fanaticos, care au făcut o demonstrație de forță și înaintea meciului, cu un corteo spectaculos în drum spre stadion. Pe traseu, au scandat de mai multe ori „Palestina, Palestina”.

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