O moarte suspectă, la asta se reduce dispariția lui Dudu Georgescu? Oricum nu este nicio glorie în moarte, dar felul tenebros prin care a ieșit din lume fostul mare atacant al fotbalului românesc întristează o dată în plus.

Puteam să-l fi ajutat cumva? Dar el însuși dădea impresia că nu vrea să fie ajutat. Era revoltă înăbușită sau fatalism?

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Vestea morții însăși a venit cu o întârziere de secol 18, pe când scrisorile erau cărate de poștalion. S-a aflat cam la o săptămână distanță. Dar cine să anunțe dacă nu știe nimeni ce rude (mai) are?

A fost găsit cu un cuțit în el!?, sinucidere sau crimă?!, soția a dispărut și ar fi principalul suspect!!??, poliția canadiană nu oferă date despre circumstanțele morții decât familiei, dar familia nu există ca entitate activă.

Delete pe viață

Pare un scenariu nereușit de film noir. Ceva între derizoriu și însăilare căutat tragică. Șandor Gavrilă, cetățeanul proprietar al apartamentului în care locuia cu chirie Dudu Georgescu, face un apel la FRF și în general către autoritățile române pentru repatrierea defunctului, avertizând asupra cheltuielilor.

După mulți ani de absență, prea mulți, Dudu Georgescu apare cerând de dincolo de moarte o înmormântare decentă. Nimeni nu știe cum a trăit Dudu cu adevărat toată această viață de dincolo de terenul de fotbal.

Despre unii afli că au eșuat în alcool, navigând la marginea societății. Despre alții auzi că își câștigă existența modestă ca șoferi de taxi sau că, dimpotrivă, au devenit prosperi oameni de afaceri.

Majoritatea foștilor fotbaliști continuă să trăiască din și pentru fotbal.

Despre Dudu însă nu se mai știa nimic în afara unui anonimat apăsător. De parcă o mână invizibilă apăsase tasta Delete pe toate fișierele de după 1990.

Dudu Georgescu

Olandezul rătăcit în Divizia A

Lucrurile sunt complicate pentru că Dudu Georgescu însuși a fost un om complicat. La început am crezut că era discreție, apoi, cu cât omul se adâncea în absență, înțelegeai era vorba despre altceva. O solitudine voluntară și greu de anticipat a celui care atunci când marca un gol iradia o bucurie de zeitate din nord.

Cu pletele lui blonde, în tricoul alb cu platcă roșie, care se asemăna până la identificare cu cel al Ajax-ului, părea unul dintre olandezii lui Cruyff și Neeskens rătăcit prin campionatul României.

Când dădea gol, Dudu nu legăna nici un copil imaginar, nici nu trimitea detractorii la culcare prin gesturi teatrale. Nu se inventaseră încă toate surogatele acestea, cocălăriile contemporane care poluează bruma de frumos a fotbalului. Dudu celebra reușita etalându-și încă o dată detenta imaterială de după înscrierea golului.

Mărturia lui Vasile Iordache, posibil cel mai mare portar român all-time, despre măreția lui Dudu, poartă certificatul autenticității mai ales pentru că vine de la un rival stelist.

Deriva în singurătate

Despre Dudu Georgescu s-au spus multe lucruri frumoase și o serie de neadevăruri. Cornel Dinu confirmă că de la un moment dat încolo, coechipierii dinamoviști ai lui Dudu lucrau pentru golurile acestuia. Excelentele centrări ale lui Lucescu mergeau către el, pasele lui Radu Nunweiller la fel.

Au fost și situații când inclusiv adversarii participau pasiv la efortul câștigării Ghetei de Aur. Erau vremuri urâte populate de mari fotbaliști. Golurile lui Dudu din meciurile internaționale compensează suspiciunea aranjamentelor din campionatul românesc.

Se trăia într-o dublă realitate înainte de 1989. Autenticul se amesteca parșiv cu falsul. L-a marcat și asta pe Dudu Georgescu? Și de aceea deriva în singurătate? Nu a înțeles nimeni de ce a emigrat în Canada, de ce a revenit și pe urmă de ce a plecat din nou. Trebuia Dinamo să-i întindă o mână? Deși trebuie să oferi și tu ceva ca să fii ajutat. Măcar bunăvoință.

Nu a mai știut să trăiască?

Nu am aflat nimic în timpul vieții lui, acum șansele sunt nule. Un lucru e cert, nu Dinamo, nu Federația și nu România sunt de vină pentru această desfășurare funestă a evenimentelor.