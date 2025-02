„Inexplicabil!”FOTO: Espanyol a învins-o la limită pe Real, iar Ancelotti spune că marcatorul trebuia să fie eliminat: „Pentru asta există VAR”

Espanyol - Real Madrid 1-0. Carlo Ancelotti, antrenorul oaspeților, a descris drept „inexplicabilă” decizia arbitrului de a nu-l elimina pe Carlos Romero (23 de ani) după un fault asupra lui Kylian Mbappe (26 de ani).

Romero a înscris unicul gol al partidei, iar apoi și-a cerut iertare pentru intrarea sa: „A fost urâtă”.

În minutul 61 al partidei, Kylian Mbappe a plecat pe contraatac, dar a fost oprit de Carlos Romero printr-un fault din spate.

Arbitrul Alejandro Muniz Ruiz i-a acordat doar un cartonaș galben fundașului stânga și nu a mers la monitorul VAR pentru a revedea faza.

ESPANYOL - REAL MADRID 1-0. Carlo Ancelotti, despre faultul lui Carlos Romero: „Cartonaș roșu”

Romero a rămas pe teren, iar în minutul 85 a înscris golul victoriei pentru Espanyol. Ancelotti și-a exprimat nemulțumirea la conferința de presă de după meci.

„Decizia luată de arbitru și de VAR este inexplicabilă. Toată lumea a văzut. Cel mai important lucru este să protejezi jucătorul. Este un fault clar, o intrare foarte urâtă.

Riscul de accidentare a fost foarte mare. Din fericire, nu s-a întâmplat, dar VAR este acolo pentru asta. Este inexplicabil pentru noi că nu a arătat un cartonaș roșu”, a declarat Ancelotti, citat de Marca.

Antrenorul Realului n-a vrut să comenteze tragerile de timp ale gazdelor. Inclusiv un copil de mingi a ajutat: „Nu vreau să vorbesc despre aceste lucruri. Espanyol a făcut lucrurile foarte bine, au muncit. Noi trebuie să mergem mai departe și să ne îmbunătățim”.

Carlos Romero recunoaște: „A fost o intrare urâtă”

După meci, cel care le-a adus victoria gazdelor a recunoscut că intrarea sa asupra lui Mbappe nu a fost una corectă.

„Știam că este imposibil să îl opresc în cursă, am încercat să îl opresc cât de bine am putut.

A fost o intrare un pic urâtă, mi-am cerut scuze. Este ceva care nu a mers mai departe, a rămas acolo”, a afirmat Romero pentru DAZN.

În urma acestui rezultat, Real rămâne în fruntea clasamentului din La Liga, dar are un singur punct peste rivala Atletico Madrid.

Golul lui Vinicius, anulat pentru un fault al lui Mbappe

Ancelotti a vorbit și despre golul lui Vinicius din minutul 20, care a fost anulat pentru un fault comis de Mbappe.

„Jocul a fost dificil. Am făcut unele lucruri bine. Am avut controlul, mai ales în repriza a doua, și am avut ocazii.

Am avut un gol anulat, arbitrul ne-a spus că a fost fault la Mbappe. Am avut 20 de șuturi pe poartă, am lovit bara. Espanyol a jucat bine în tranziții, s-a apărat bine, ne-au prins ieșiți din formă și au marcat”.

Antrenorul Realului a vorbit și despre accidentarea suferită de fundașul Antonio Rudiger în minutul 15.

„Rudiger are o leziune musculară, acum va trebui să o evaluăm.

Am vorbit despre transferuri, ne-am gândit la asta și știm ce trebuie să facem”, a concluzionat Ancelotti.