Carlos Alcaraz (23 de ani, 3 ATP) a traversat momente de panică la Torino, înainte de ultimul meci al grupelor de la Turneul Campionilor.

Tenismenul spaniol ar putea risca o retragere din competiție, în urma problemelor din utima partidă disputată.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Alcaraz a suferit o accidentare în duelul cu Daniil Medvedev, câștigat scor 6-2, 6-4, și a fost supus unor teste, joi dimineață, pentru a stabili gravitatea situației și riscul unui abandon al acestuia.

Citește și Cursa pentru președinția FIFA Forul mondial a confirmat cine sunt contracandidații lui Gianni Infantino Citește mai mult Cursa pentru președinția FIFA Forul mondial a confirmat cine sunt contracandidații lui Gianni Infantino

Carlos Alacaraz, accidentare în timpului Turneului Campionilor

Spaniolul a suferit o leziune în zona bicepsului femural la piciorul stâng și a fost supus imediat unui RMN, pentru un rezultat cât mai clar.

Alacaraz s-a prezent joi dimineață la Institutul de Medicină din Torino, unde a fost văzut înconjurat de medici, și a petrecut acolo aproximativ 75 de minute.

Ulterior, acesta și-a anulat antrenamentul din cursul zilei de joi, programat la ora 13:00, pentru a evita orice risc, informează marca.com.

Carlos Alcaraz s-a calificat deja matematic în semifinalele turneului, chiar dacă mai are de disputat un meci contra lui Flavio Cobolli, vineri, de la 15:00.

Potrivit mundodeportivo.com, Alcaraz se va prezenta la meciul contra italianului, întrucât, conform regulamentului, o absență va necesita o evaluare din partea staff-ului medical al turneului.

Medicii vor stabili dacă retragerea acestuia a fost necesară și dacă i se va permite să evolueze a doua zi, în semifinală.

Până acum, doar Alexander Zverev și Carlos Alcaraz și-au asigurat un loc în semifinale la Torino. În grupa A, lupta pentru locul doi se dă între Ben Shelton și Arthur Fils, în timp ce în grupa B luptă Medvedev și Frances Tiafoe.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport