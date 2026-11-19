FIFA a confirmat că Philippe Diallo (63 de ani) și Kozo Tashima (68 de ani) vor fi contracandidații lui Gianni Infantino (56 de ani) la alegerile pentru șefia forului mondial, programate în luna martie a anului viitor.

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Președintele Federației Franceze de Fotbal, respectiv președintele de onoare al Federației Japoneze de Fotbal, au depus dosarele de candidatură până la finalul zilei de miercuri, atunci când era termenul-limită.

FIFA a confirmat contracandidații lui Gianni Infantino

Alături de dosarele de candidatură, Philippe Diallo și Kozo Tashima au atașat și scrisorile de susținere din partea a cinci asociații membre, care erau necesare pentru a candida la șefia FIFA.

Ramon Vega, fostul fundaș al naționalei Elveției și al lui Tottenham, nu a putut participa și el la alegerile de pe 18 martie 2027 din cauza faptului că nu a fost susținut de cinci asociații.

„Candidaturile au fost transmise comisiei electorale pentru examinare și pentru luarea unei decizii privind validarea candidaților”, a transmis FIFA, conform theguardian.com.

Alegerile vor avea loc la Rabat, Maroc, și va fi pentru prima oară când Gianni Infantino va avea contracandidați la alegerile pentru președinția FIFA din 2016, atunci când l-a învins pe șeicul Salman bin Ebrahim al-Khalifa, cu 115 voturi la 88.

Se aștepta ca Infantino va fi unicul candidat pentru a treia oară, dar planul său eșuat de „privatizare” al Cupei Mondiale a dus la pierderea sprijinului din partea mai multor federații.

UEFA și-a exprimat susținerea pentru Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal, în urma unui proces complex de selecție.

Anunțul celor de la UEFA a venit la scurt timp după ce Arsene Wenger, pe care forul condus de Aleksander Ceferin voia să-l susțină, a decis să nu candideze împotriva lui Gianni Infantino.

Comisia de Guvernanță, Audit și Conformitate a FIFA îi va verifica pe cei trei candidați la șefia FIFA, înainte ca nominalizările să fie confirmate oficial pe 18 februarie anul viitor.

În cazul unui succes la viitoarele alegeri, Gianni Infantino va obține cel de-al patrulea mandat în funcția pe care o ocupă din 2016.

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