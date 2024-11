„Ne dorim revanșa” Cătălin Cîrjan a prefațat duelul cu CFR din etapa #16 a Ligii 1 + Ce a spus despre FCSB

Cătălin Cîrjan a participat la conferința de presă premergătoare duelul cu CFR Cluj, din etapa #16 a Ligii 1.

Mijlocajul dinamoviștilor a vorbit despre cel mai puternic adversar pe care l-a întâlnit până acum, dar și despre meciul FCSB-ului din Europa League.

Dinamo - CFR Cluj se joacă, vineri, 8 noiembrie, de la ora 21:00. Partida poate fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro dar și în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo vrea revanșa cu CFR Cluj

În meciul tur dintre cele două echipe, clujenii s-au impus la capătul unui meci spectaculos, încheiat 3-2 pentru CFR.

Atunci, Dinamo a condus la pauză cu 2-0, însă clujenii au întors rezultatul și au marcat golul victoriei prin Tachtsidis, în minutul 90+3.

Înaintea meciului retur, Cătălin Cîrjan a declarat că dinamoviștii sunt gata de revanșă și vor să obțină toate cele 3 puncte din meciul cu CFR.

„ Ne dorim revanșa. Sperăm să nu repetăm greșelile din meciul tur pentru că avem mai multă experiență acum și sperăm să scoatem un rezultat pozitiv.

Am simțit atunci că avem o șansă. Din păcate, nu am putut să gestionăm unele momente ale jocului și am pierdut. Vrem să ne luăm revanșa”, a declarat Cîrjan.

Dinamo se simte bine pe Arcul de Triumf

Cîrjan a vorbit și despre familiaritatea pe care jucătorii o simt când joacă pe stadionul Arcul de Triumf.

„Ne simțim foarte bine pe Arc, cu suporterii noștri, fac o atmosferă incredibilă la fiecare meci. Cred că avem doar un egal cu Botoșani, în rest doar victorii.

Sperăm să jucăm cât mai mult acolo, chiar dacă terenul nu e cel mai bun ”.

Despre obiectivul echipei, Cîrjan a spus:

„Când am venit, îmi doream foarte mult să fiu în play-off cu Dinamo, dar o luăm pas cu pas. A trecut turul, suntem pe un loc bun și sperăm să ne menținem acolo.

Cred că am arătat un joc bun, că avem jucători valoroși și suntem o echipă puternică. A fost un început bun dar nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, trebuie să continuăm așa și la final să intrăm în play-off.

Nu știu ce a fost în sezoanele trecute, dar dacă suntem acolo sus, toată lumea vine cu gândul să ne încurce să ne creeze probleme. Jucăm un fotbal bun și ne dorim să rămânem sus.”, a declarat Cîrjan.

Cătălin Cîrjan, despre cel mai puternic adversar din tur

Întrebat care este cea mai în formă echipă la momentul actual, în Liga 1, dar și despre cel mai dificil adversar pe care l-a întâlnit în acest tur de campionat, Cîrjan a răspuns:

„ Am avut trei înfrângeri în tur, cu U Cluj, CFR și FCSB. Cred că în meciul cu FCSB am făcut o partidă slabă, dar totuși cred că FCSB a fost echipa cea mai puternică. ”.

În plus, mijlocașul a vorbit și despre meciul din Europa League al rivalilor și a declarat că va urmări partida, fiind importantă pentru coeficientul României.

„O să ne uităm la meci, nu pot să zic că ținem cu ei, dar le urăm mult succes și să aducă puncte României.”, a spus Cîrjan.