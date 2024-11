Cătălin Golofca, 34 de ani, a plecat de la CSM Slatina, formația de pe locul 11 din Liga 2

Oltenii au anunțat azi oficial că au întrerupt contractul cu fotbalistul:

„Clubul nostru a reziliat, astăzi, de comun acord, contractul cu jucătorul Cătălin Golofca”.

Mijlocașul dreapta a jucat ieri 71 de minute în înfrângerea de la Csikszereda, 1-5, și a adunat în total 11 meciuri și un gol la formația antrenată de Daniel Oprescu.

„Știam că întâlnim o echipă bună, o echipă care are valoare, cu jucători buni, care se mișcă mult între lunii. Am încercat să pregătim jocul, dar ne-au surprins. Au jucat extraordinar. Nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat. Ne-au alergat mult și s-a terminat foarte rău pentru noi.

Eu, sincer, am avut speranțe mari, chiar dacă îl știu pe Robi (n.r. – Robert Ilyeș). Am lucrat cu el la Sepsi, este un antrenor foarte bun și știam că o să fie un meci foarte greu, dar am avut speranțe mari. Asta este, se întâmplă. Felicit Ciucul și le urez succes”, declara Golofca după meci.

Golofca are 5 trofee în CV, iar FCSB și CFR au dat 900.000 de euro pe el, cumulat

Mijlocașul a venit în vară la Slatina, după ce a stat 6 luni fără echipă. El se despărțise la finalul lui 2023 de Chindia.

Fotbalistul născut la Suceava s-a remarcat la FC Botoșani, de unde FCSB l-a achiziționat în 2017, cu 400.000 de euro.

A fost însă trimis înapoi în Moldova după luni, de unde l-a luat CFR Cluj, cu 500.000 de euro. A stat în Gruia un an, apoi a fost împrumutat la Sepsi, care l-a cumpărat definitiv și unde a avut evoluții consistente.

Din 2023, cariera sa a luat-o pe o pantă descendentă. S-a întors la Botoșani, de unde a plecat la Chindia și apoi la Slatina.

800.000 de euro a fost cea mai mare cotă a sa, în 2019, conform Transfermarkt

Are în palmares 2 titluri cu CFR Cluj, 2020 (sezon în care a jucat în 4 meciuri pentru „vișinii” în Liga 1) și 2021 (a jucat un singur meci), 2 Cupe cu Sepsi, 2022 și 2023, și Supercupa României cu covăsnenii, în 2023.