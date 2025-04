Cătălin Munteanu, 46 de ani, e de părere că Barcelona lui Hansi Flick se poate impune și în Champions League, și în La Liga.

Fostul internațional spune că Real Madrid e într-o scădere din cauză că se bazează foarte mult pe individualități.

Aston Villa – PSG și Borussia Dortmund - Barcelona vor fi transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport, începând cu ora 22:00.

În 1998, Cătălin Munteanu era cumpărat de la Steaua de Salamanca, pentru 3,6 milioane de euro. Trei ani mai târziu, când i-a expirat contractul, produsul celor de la Mecanică Fină a semnat cu Atletico Madrid.

Deși nu a debutat pentru trupa rojiblanco, fiind împrumutat la Espanyol, Albacete și Murcia, Cătălin Munteanu a rămas unul dintre suporterii trupei antrenată de Simeone. De asemenea, „Cap de Zmeu”, așa cum este poreclit, este fanul fotbalului spaniol.

Cătălin Munteanu: „Barcelona, favorită la câștigarea UCL”

Fostul internațional român a acordat un interviu în exclusivitate pentru GOLAZO.ro , în care a analizat parcursul echipelor spaniole, Real Madrid și Barcelona, în actuala ediție a UCL.

Munteanu și-a exprimat punctul de vedere și cu privire la controversatul moment al meciurlui retur din optimile de finală ale UCL, dintre Real și Atletico, când Julian Alvarez a lovit mingea de două ori executând o lovitură de departajare.

Salut, Cătălin. Două cluburi pe care le cunoști bine se luptă și anul acesta pentru Champions League și La Liga. Întrebarea e directă. Real Madrid sau Barcelona?

Cred că Barcelona e peste Real Madrid, cel puțin în momentul de față. Atât în UCL, cât și în campionat. Se vede și în jocul lor. Fantezie, creativitate. Real Madrid se bazează mult pe individualități, Mbappe, Vini, Bellingham, dar dacă ei nu merg... Sunt într-o scădere, e evident. Sigur, mai sunt șapte etape până la terminarea La Liga, iar în Liga Campionilor au meciul cu Arsenal. Și Barcelona începuse campionatul excelent, iar apoi a avut o perioadă slabă.

Și mai au și partida directă din La Liga.

Exact, iar acolo se poate decide soarta campionatului. Dacă bate, Realul vine la un punct în spatele catalanilor. Dacă învinge Barca, se duce la șapte puncte și s-a cam terminat lupta. Însă jocul din acest moment e de partea trupei lui Flick. Care, apropo, mi se pare că e un mare antrenor. Eu văd Barcelona favorită chiar și la câștigarea Champions League. PSG și ei. Dacă joacă ambele semifinală, cine bate câștigă și trofeul. 95%, nu 100%. Pentru că, dacă se califică Real Madrid, îți dai seama cu ce moral vin?

Cătălin Munteanu: „Șanse minime pentru Real”

Chiar crezi că Real Madrid mai poate reuși încă o „remontada”?

Cred că au capacitatea de a o mai face o dată. Au mare calitate în linia ofensivă. Iar Arsenal, să nu uităm, le-au dat două goluri din faze fixe. Excelente loviturile libere executate de Rice. În plus, Realul are mare încredere în forțele proprii, mai ales când joacă în Champions League. Dar Arsenal e o trupă solidă, bine așezată în teren de Arteta. Se bat și ei la titlul de campioană aproape an de an. Sunt o echipă matură. Deci șanse minime pentru Real Madrid, dar dacă încep meciul bine, cu un gol în primele 15-20 de minute... Atunci soarta calificării va fi redeschisă.

Madrilenii au alergat cu 14,5 kilometri mai puțin decât jucătorii Barcelonei. Este un amănunt important al scorurilor înregistrat de cele două echipe spaniole?

Fără îndoială. Mai ales în ultimii ani e foarte importantă această latură fizică a meciurilor de fotbal. Trebuie să poți acoperi zonele cât mai bine, cât mai repede, să faci trecerea din defensivă în ofensivă, și invers, cu cât mai mulți jucători. Iar tehnologia care e acum la dispoziția echipelor mari ajută la dozarea efortului făcut de fiecare fotbalist pentru a termina meciul cu cât mai puține rezerve de energie. Sigur, trebuie să fii și eficient, să alergi cu folos. Cred că dacă s-ar face o statistică am putea vedea că majoritatea partidelor sunt câștigate de echipa care aleargă mai mult. Sigur, vorbesc de meciurile între cluburi de valori relativ apropiate.

Ce alt factor mai poate fi determinant în partida celor de la Real?

Cred că în toate sferturile de finală poate fi determinantă forma în care ajungi în acest punct al sezonului. În sprintul ăsta final, și în LaLiga, și în Champions League, contează foarte mult să mai ai resurse fizice și psihice. Poate unii sunt în scădere, poate alții au un vârf de formă acum.

Cătălin Munteanu: „Decizie corectă la Alvarez”

Ai vorbit de resurse psihice. Joacă moralul un rol din ce în ce mai important în sportul modern?

E vorba de încredere. Când joci atâtea meciuri într-un sezon, nu mai ai timpul necesar să te recuperezi foarte bine și din punct de vedere psihic. Atunci, cel mai ușor e să continui să câștigi. Când nu se mai întâmplă acest lucru, din diverse motive, pierzi încrederea, sentimentul de invincibilitate. Toată lumea vorbește astăzi de mental coaching. Foarte multe cluburi au deja aceste departamente. Jucătorii au chiar antrenori personali pentru latura asta. Când echipa merge, are rezultate, vestiarul e liniștit, atmosfera e plăcută, jucătorii luptă unul pentru celălalt. Când echipa nu funcționează, atunci apar problemele. Ai văzut ce a făcut și Mbappe în ultimul meci...

Citește și