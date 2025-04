Carlo Ancelotti (65 de ani), antrenorul lui Real Madrid, consideră că echipa sa se poate califica în semifinalele din Liga Campionilor, în ciuda înfrângerii suferite în manșa tur a „dublei” cu Arsenal Londra, scor 0-3.

Tehnicianul italian l-a dat drept exemplu pe jucătorul de tenis spaniol Carlos Alcaraz (21 de ani, #2 ATP), care nu renunță la luptă indiferent de rezultat.

Real Madrid - Arsenal are loc miercuri, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„Cap, inimă și «cojones»” este sloganul lui Alcaraz. Ibericul și-a tatuat pe braț mesajul pe care i-l transmitea bunicul său în timpul meciurilor.

REAL MADRID - ARSENAL. Carlo Ancelotti: „Avem nevoie de un joc complet”

Apărarea trofeului cucerit în urmă cu un an a devenit o misiune extrem de dificilă pentru Real, după ce Arsenal a făcut un meci mare pe Emirates.

„Ceea ce vrem să facem este să încercăm să ne schimbăm mentalitatea și să jucăm mult mai serioși. Cu cap, inimă și «cojones», așa cum spune Alcaraz.

Real Madrid are toate resursele să întoarcă această dublă. Avem calitatea, angajamentul, experiența jucătorilor, dar și fanii. Resursele sunt acolo, trebuie doar să scoatem ce e mai bun din fiecare dintre noi.

Nici în anii precedenți nu se spunea că am jucat un fotbal spectaculos, ceea ce poate fi adevărat. Mai mult decât spectaculos, vrem să jucăm un fotbal eficient.

Bernabeu are magie, toată lumea știe că este o atmosferă specială. Mâine avem nevoie de un pic din toate, calitate și un joc complet la nivel fizic și atitudine colectivă. Nici unul dintre aceste lucruri nu poate merge prost”, a declarat Ancelotti, citat de Marca.

Vom încerca să jucăm un meci intens, încercând să presăm și să avem mai mult control decât în prima manșă. Fără magie, pentru că ea nu există. Vreau ca jucătorii să fie convinși că pot reuși și să încerce totul. Singurul lucru pe care îl știm sigur este că vom da tot ce avem mai bun. Carlo Ancelotti, antrenor Real Madrid

Jude Bellingham: „Am auzit «remontada» de un milion de ori”

Bellingham spune că jucătorii lui Real au început să creadă „imediat” într-o revenire, încă din momentul în care au urcat în autobuz.

„Am auzit acest cuvânt (n.r. - remontada) de un milion de ori în această săptămână. Am văzut o mulțime de videoclipuri de la fani, de la presă…. Asta ne motivează foarte mult.

Este o seară pe măsură pentru Real Madrid. Ar putea fi ceva cu care oamenii sunt familiarizați. Nu putem adăuga nimic mai special la ea.

Emilio (n.r. - Butragueño, fost mare atacant al echipei) a vorbit despre 6-1 cu Anderlecht. Aceasta este sursa de inspirație din care beau în aceste zile.

Am văzut și revenirile mai recente. Vrem să fim parte din asta și să adăugăm o pagină la istorie”, a declarat Bellingham, potrivit sursei citate.

Jude Bellingham: „Trebuie să știm cum să alergăm”

În tur, jucătorii lui Ancelotti au alergat cu 14 kilometri mai puțin decât cei ai lui Mikel Arteta. Bellingham spune că acesta nu este singurul lucru care contează într-un meci de fotbal.

„Este adevărat că dacă alergi mai mult, ai mai multe șanse. Da, acest lucru influențează jocul. Dar același lucru s-a întâmplat și anul trecut: nu noi am fost cei care am alergat cel mai mult și am câștigat Liga Campionilor.

Trebuie să știm ce înseamnă să alergăm într-o parte și în cealaltă. Trebuie să știm cum să alergăm.

Mâine vom dori să alergăm mult mai mult și sperăm că vom avea un plan mai bun pentru a o face”, a mai spus mijlocașul englez.

