„Sunt foarte bine” Eric de Oliveira oferă lămuriri cu privire la starea sa de sănătate, după declarațiile alarmante făcute de Horoba

Eric de Oliveira, 39 de ani, infirmă zvonurile cu privire la starea sa precară de sănătate.

Ioan Horoba, fostul conducător al celor de la Gaz Metan Mediaș, declarase că lui Eric riscă să-i fie amputate picioarele.

Cel mai bun marcator străin din prima ligă din România, Eric de Oliveira, a acordat un scurt interviu pentru GOLAZO.ro, în care declarat că nu are noi probleme de sănătate.

Ioan Horoba a vorbit azi, pentru Adevărul, despre situația brazilianului, anunțând urmări dramatice pentru fostul fotbalist. Totul, infirmat de Eric.

A fost nevoit să joace pe semnătură, cum se spune, la Gaz Metan Mediaș. Acum, problemle lui sunt cu circulația sângelui. Situația lui s-a înrăutățit, din păcate. Abia mai poate merge. Stenturile de la picioare nu l-au ajutat prea mult. Ioan Horoba, pentru Adevărul

Fostul atacant al celor de la Gaz Metan, Pandurii, Viitorul și FC Voluntari a fost surprins de reacția presei în fața acestei știri.

Eric de Oliveira: „Mulțumesc lui Dumnezeu!”

Salut, Eric. Cum ești cu sănătatea?

Sunt foarte bine. Am văzut și eu știrea aia de rahat. Nu știu de unde până unde a apărut așa ceva în presă.

Ioan Horoba a declarat că „Situația lui s-a înrăutățit, din păcate. Abia mai poate merge”.

Nu știu de ce îl mai ascultă cineva pe Horoba. Am ajuns în vestiar, la echipa mare, și m-au întrebat colegii. «Ce ai pățit?» Vai de capul meu. De la clubul lui Hagi am fost sunat. Nici nu știu ce să mai zic?!

Dar de ce crezi că a făcut astfel de declarații?

Nu știu ce să mai zic. Poate îi e dor de mine și nu știe cum s-o arate. Postez în fiecare zi, sunt antrenor la copii, la echipa mare. Deci totul merge bine, mulțumesc lui Dumnezeu.

Eric de Oliveira face haz de necaz: „Mai e puțin și citesc « odihnește-te în pace!»”

Deci doar o alarmă falsă.

Mai e puțin și o să citesc pe undeva: «Eric, odihnește-te în pace!». Nu aș fi primul, oricum. Eu mă bucur că mai există jurnaliști care își fac meseria serios și sună înainte să publice ceva. Oricine poate spune orice, iar uneori ajung informații mincinoase la oameni.

Știu că probleme de sănătate ai avut. Acum câțiva ani ai dat și amănunte.

Da, acum 3 ani. Dar acum sunt bine, nu am trecut prin nicio operație. Am stent la artera înfundată de la picior. Nu mai pot face efort fizic, asta e singura problemă. Mai ales că am avut acel AVC acum doi ani.

66 de goluri a marcat Eric de Oliveira în prima divizie a României

Dar ai jucat vreodată pe semnătură, din cauza problemelor la inimă?

O singură dată am făcut o prostie și m-am dat leșinat la un antrenament de la Mediaș, ca să nu-l fac, pentru că eram foarte obosit. M-au dus la spital, dar nu aveam nimic.

