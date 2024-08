CFR Cluj - Slobozia 3-0  Munteanu-show în victoria ardelenilor + Petrescu, eliminat pentru o nouă ieșire

CFR Cluj a învins-o cu 3-0 pe Unirea Slobozia, într-o partidă din etapa a 5-a din Liga 1

CFR Cluj a învins Unirea Slobozia cu 3-0 în etapa a 5-a din Liga 1. Meciul a început fără prea multe ocazii clare, dar CFR s-a impus pe parcurs.

Dan Petrescu eliminat la finalul primei reprize

În minutul 29, Beni Nkololo a avut prima ocazie mare a meciului, dar șutul său de la distanță a lovit bara transversală.

CFR Cluj a deschis scorul în prima repriză cu un gol spectaculos din voleu al lui Louis Munteanu .

Purece a egalat la scurt timp după un șut de la 30 de metri, dar golul lui a fost anulat de VAR, pe motiv de ofsaid.

Tot atunci, Dan Petrescu a fost sancționat cu al doilea cartonaș galben și trimis în tribune, din cauza protestelor. Pe primul îl primise pentru același lucru.

Eliminarea lui Dan Petrescu. Captură: Prima Sport 1

Louis Munteanu a făcut „dubla”

În repriza a doua, CFR Cluj a continuat să controleze meciul. La 6 minute după pauză, Adrian Păun a reușit să profite de o gafă din apărarea adversă, pentru a înscrie.

Louis Munteanu a marcat din nou, oferind echipei sale al treilea gol al serii, cu un șut din afara careului.

CFR Cluj - Unirea Slobozia, 3-0

Au marcat: Munteanu (min. 38, min. 64), Păun (min. 52)

Min. 90 - Final de meci, 3-0 pentru CFR.

Min. 84 - Alin Fică a fost înlocuit de Ciprian Deac, iar Aly Abeid a fost înlocuit cu Vasile Mogoș

Min. 74 - Louis Munteanu părăsește terenul de joc, fiind înlocuit cu Peter Michael. În același timp, Florin Purece este schimbat de Ștefan Pacionel.

Min. 70 - Pospielov primelște un cartonaș galben

Min. 67 - Adrian Păun este înlocuit de Andrei Artean, Mohammed Kamara părăsește terenul de joc și este înlocuit cu Meriton Korenica.

Min. 64 - Gol! Louis Munteanu înscrie spectaculos din afara careului

Min. 63 - Andrei Dorobanțu este înlocuit de Filip Ilie.

Min. 59 - Marius Antoche a fost avertizat cu cartonaș galben de către arbitru

Min. 55 - Mohammed Kamara a fost sancționat cu un cartonaș galben.

Min. 51 - Gol! Adrian Păun profită de o gafă din apărarea Unirii Slobozia.

Min. 46 - Adnan Aganovic a fost înlocuit cu Jordan Gele. Ionuț Coada a părăsit terenul, fiind înlocuit de Sekou Camara.

Min. 46 - Partida s-a reluat

Min. 45 - Pauză în Gruia

Min. 42 - Dan Petrescu a fost sancționat cu al doilea cartonaș galben și a fost trimis în tribune pentru proteste.

Min. 42 - Arbitrul a anulat reușita Unirii Slobozia, invocând o poziție de offside.

Min. 41 - Dan Petrescu încasează un cartonaș galben.

Min. 41 - Faza golului lui Purece este verificată VAR.

Min. 40 - Gol! Florin Purece înscrie un gol frumos de la aproximativ 30 de metri!

Min. 38 - Gol! Louis Munteanu înscrie spectaculos din voleu.

Min. 29 - Beni Nkololo a avut o ocazie mare, dar șutul său a lovit bara transversală.

Min. 16 - Adrian Păun a avut o oportunitate de gol, însă lovitura sa de cap a trecut pe lângă poartă.

Min. 10 - Louis Munteanu a încercat să surprindă cu un șut din afara careului, dar Denis Rusu a intervenit cu succes.

Min. 6 - Leonardo Bolgado a avut o oportunitate de gol, însă lovitura sa de cap a trecut pe lângă poartă.

Min. 1 - Partida a început

CFR Cluj - Unirea Slobozia, echipele de start

CFR Cluj: Sava - Abeid, Graovac, Bolgado, Rocha - K. Keita, Păun, Fică - Kamara, Nkololo, L. Munteanu

Sava - Abeid, Graovac, Bolgado, Rocha - K. Keita, Păun, Fică - Kamara, Nkololo, L. Munteanu Rezerve : Hindrich, Camora, Mogoș, Kresic, Boben, R. Filip, Artean, Deac, Tachtsidis, Korenica, Bîrligea, P. Michael

: Hindrich, Camora, Mogoș, Kresic, Boben, R. Filip, Artean, Deac, Tachtsidis, Korenica, Bîrligea, P. Michael Antrenor : Dan Petrescu

: Dan Petrescu Unirea Slobozia: D. Rusu - Medina, Antoche, Pospielov, Șerbănică - Ariel Lopez, Coadă - Dorobanțu, Purece, Aganovic - Afalna

D. Rusu - Medina, Antoche, Pospielov, Șerbănică - Ariel Lopez, Coadă - Dorobanțu, Purece, Aganovic - Afalna Rezerve: Krell, Dinu, Lazăr, Pacionel, Lemnaru, C. Toma, S. Camara, Bărbuț, Vlăsceanu, Gele, F. Ilie

Krell, Dinu, Lazăr, Pacionel, Lemnaru, C. Toma, S. Camara, Bărbuț, Vlăsceanu, Gele, F. Ilie Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea Stadion : Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca)

: Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca) Arbitru: Chivulete Andrei Florin (Bucureşti) / A1: Constantinescu Andrei (Bucureşti), A2: Dumitru Ionel Valentin (Gherghiţa) / Arbitru VAR: Barbu Marian (Făgăraş), Arbitru AVAR: Slabu Stelian (Braşov)

CFR Cluj - Unirea Slobozia

Surprinzător pentru foarte multă lume, înaintea acestui duel, formația din Slobozia este mai bine clasată.

CFR Cluj se află pe locul 14, cu 4 puncte, în timp ce Unirea Slobozia ocupă locul 7, cu 5 puncte.

Detalii statistice

Implicaţi şi în preliminariile Conference League, CFR Cluj a reuşit doar o victorie în acest start de campionat, 3-2 cu Dinamo (14 iulie 2024), în rest are o remiză şi două înfrângeri.

Deşi au pierdut în runda precedentă, 0-1 cu UTA Arad, ialomiţenii au lăsat o impresie pozitivă după primele lor apariţii în SuperLigă, asta după ce au învins Farul şi au remizat cu FCSB şi FC Hermannstadt.

Cele două echipe se vor confrunta în premieră în principala competiţie internă.

Dan Petrescu şi Adrian Mihalcea s-au mai întâlnit din postura de antrenori în SuperLigă o singură dată, pe 7 august 2022, în Chindia - CFR Cluj 0-2 (victorie Petrescu).

Dan Petrescu, înainte de meci: „Vor fi 10 jucători noi”

Antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, a anunțat că va introduce rezervele la acest duel, pentru a-i menaja pe titulari în vederea returului cu Maccabi Petah Tikva, din turul trei preliminar al Conference League.

„ Nu ne permitem să jucăm cu primul 11. Riscăm să pierdem 3-4 jucători. Am făcut un lot mare... E un risc, mi-l asum. Vor fi 10 jucători noi.

Am pierdut ultimele meciuri și sunt foarte dezamăgit. Nu meritam să pierdem, am avut ocazii. E presiune mare pe noi. Am urmărit-o pe Unirea Slobozia și am rămas impresionat. O să spuneți că exagerez iar, dar sunt impresionat de cât de repede a format o echipă. Are 11 jucători noi, iar 9 sunt titulari. Dar când ai timp...

Unirea Slobozia are viteză în atac și stă foarte bine la fazele fixe, acolo unde noi nu mai suntem unde am fost. Iar în atac, Unirea e foarte periculoasă. A bătut Farul și a dominat-o pe Hermannstadt.

Noi călătorim mult, unii jucători rămân aici... Din păcate, ne-am trezit târziu și am făcut două echipe. Iar asta se vede în rezultate. Le-am zis jucătorilor că duminică și joi avem două finale. Sunt conștient că acest meciuri ne pot decide viitorul.

Ne-am trezit târziu și nu am putut să amânăm acest meci. Ar fi fost ideal, pentru că aveam mai mult timp. Maccabi are o săptămână să pregătească partida. Și sunt foarte îngrijorat”, a declarat Dan Petrescu, conform gsp.ro.