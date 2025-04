Gloria Buzău a pierdut împotriva celor de la Poli Iași, scor 0-1, în etapa #4, din play-out-ul din Liga 1.

Ieșenii au deschis scorul rapid, în minutul 2, grație unei greșeli a apărării buzoiene.

Gloria Buzău - Poli Iași 0-1 . Elevii lui Miriuță au urcat pe locul trei în play-out

Ciranni a încercat să paseze cu capul către portar, însă a lovit prea slab balonul.

Skuka a profitat, a preluat mingea și a trimis-o elegant peste Lazar, în poartă.

În minutul 18, Skuka a fost la un pas de „dublă”, însă a trimis pe lângă poartă din interiorul careului.

Singura acțiune ofensivă notabilă a buzoienilor a venit în minutul 24.

Elevii lui Ilie Stan au construit frumos o fază finalizată de Tavares, care a șutat din prima din interiorul careului, însă mingea a lovit plasa laterală.

În ultimele momente ale meciului, Camara a avut ocazia să majoreze avantajul, scăpând singur cu portarul, dar a trimis mingea în plin în Lazar, iar partida s-a încheiat cu victoria ieșenilor, 1-0.

Poli Iași ocupă locul 9, cu 23 de puncte. Buzoienii se află pe poziția 16, cu doar 16 puncte acumulate.

Gloria Buzău - Poli Iași 0-1

A marcat: Skuka (min. 2)

Min. 90 - Final de meci

Min. 79 - Camara primește o pasă în careu, dar trimite balonul în Lazar. Ștefanovici reia, dar șutul său trece peste poartă

Min. 74 - Saveljevs primește un cartonaș galben

Min. 77 - Camara înscrie, dar arbitrul indică ofsaid

Min. 65 - Roman șutează de la marginea careului, dar Lazar este atent și respinge

Min. 62 - Ișfan, J. Lea Siliki și Turda îi înlocuiesc pe L. Mihai, D. Albu și pe Puerto

Min. 46 - Partida s-a reluat

Jipa îl înlocuiește pe Bevanente

Min. 45 - Pauză

Min. 24 - Buzoienii reușesc o acțiune ofensivă foarte bună, încheiată de Tavares, care a șutat din careu, din prima, dar a trimis în plasa laterală

Min. 18 - Skuka scapă singur, pătrunde în careu, dar trimite mingea pe lângă poartă

Min. 2 - Gol (1-0) Skuka profită de o eroare în apărarea buzoienilor și finalizează elegant cu o minge trimisă peste Lazar.

Min. 1 - Partida a început

Gloria Buzău - Poli Iași. Echipele de start

Gloria Buzău: Lazar - Ciranni, Puerto, Dobroslavevici, De Nooijer - Dr. Albu, Savaljevs - L.Mihai, Tavares, Benavente - Luckassen

Lazar - Ciranni, Puerto, Dobroslavevici, De Nooijer - Dr. Albu, Savaljevs - L.Mihai, Tavares, Benavente - Luckassen Antrenor: Ilie Stan

Poli Iași: J. Fernandez – Guilherme, Umar, Boben, Ispas – Bordeianu, Marchioni – Diakhaby, Roman, Ștefanovici – Skuka

J. Fernandez – Guilherme, Umar, Boben, Ispas – Bordeianu, Marchioni – Diakhaby, Roman, Ștefanovici – Skuka Antrenor: Vasile Miriuță

Arbitru : George Găman

: George Găman Asistenți : Adrian Popescu și Marius Marchidanu

: Adrian Popescu și Marius Marchidanu Arbitru VAR : Iulian Dima

: Iulian Dima Asistent VAR : Claudiu Marcu

: Claudiu Marcu Rezervă : Sebastian Lăstun

: Sebastian Lăstun Observator: Liviu Ciubotariu

Vasile Miriuță, despre meciul cu Gloria Buzău: „Băieții sunt motivați. Totul depinde de noi”

Vasile Miriuță l-a lăudat pe Ilie Stan pentru treaba pe care o face la formația din Crâng și a spus că are încredere în elevii săi că pot să câștige partida.

„Ne așteaptă o partidă dificilă, cum sunt toate în play-out de altfel. Întâlnim o echipă în formă, cu un antrenor bun. Ilie Stan a venit și face o treabă extraordinară acolo, au bătut la Sepsi și Sibiu și au arătat foarte bine. Noi venim după eșecul de la Galați.

Băieții sunt motivați, am avut niște discuții constructive, am mare încredere în ei. E adevărat că o înfrângere nu pică bine, dar cred că au trecut peste. Băieții sunt mai motivați ca oricând, am văzut cum se antrenează. Totul depinde de noi”, a punctat tehnicianul ieșenilor.

Cele mai interesante informații înainte de Gloria Buzău - Poli Iași

Buzoienii au scos șase puncte din primele trei etape din play-out, ceea ce reaprinde speranțele în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Ieșenii au pierdut în runda precedentă, scor 0-1 la Galați, insuccesul oprind o serie pozitivă formată din trei victorii și patru rezultate de egalitate.

18 goluri a marcat Gloria în repriza secundă, dintre care nouă după minutul 75

13 goluri a înscris Poli Iaşi din faze fixe, dintre care cinci în urma unor lovituri libere

5 goluri a înscris Kevin Brobbey (Luckassen) în cele 8 jocuri disputate în tricoul grupării din Crâng. Acesta a ajuns la 33 de reuşite în 115 apariţii pe prima scenă.

11 contribuţii ofensive a strâns Alin Roman în ediţia curentă (4 goluri, 7 pase decisive), fiind implicat direct în o treime dintre golurile înscrise de ieşeni

Gloria a câştigat ambele meciuri din sezonul regulat curent, 2-1 în deplasare şi 2-0 pe teren propriu. Eroul celor două jocuri a fost portughezul Ricardo Matos, care a marcat toate cele patru goluri ale buzoienilor

Ilie Stan şi Vasile Miriuţă s-au mai întânit în Superligă din postura de antrenori doar o singură dată, pe 17 februarie 2017, în CFR Cluj - ASA Târgu Mureş 2-0

43 de jucători au utilizat buzoienii în acest sezon, cei mai mulţi dintre toate competitoarele. 18 dintre aceştia au debutat în primul eşalon din România pe durata campionatului curent

Poli s-a bazat pe 35 de fotbalişti, 14 dintre ei reuşind să înscrie cel puţin un gol