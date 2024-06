FCSB întâmpină probleme în campania de mercato din această vară.

Fundașul dreapta Alexandru Chipciu (35 de ani) nu mai ajunge sub comanda lui Elias Charalambous (43 de ani).

Așa cum GOLAZO.ro vă informa în urmă cu câteva zile, transferul lui Alexandru Chipciu la FCSB nu se va mai realiza în această vară.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a confirmat faptul că jucătorul nu a ajuns la o înțelegere cu Universitatea Cluj pentru rezilierea contractului, așa că nu-i rămâne decât să-și ducă până la final înțelegerea cu „șepcile roșii”.

Contractul dintre Alexandru Chipciu și Universitatea Cluj se întinde până în vara anului 2025.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, și-ar fi dorit înregimentarea lui Alexandru Chipciu pentru a da „greutate” vestiarului, bazându-se pe experiența și influența fostului jucător de la Anderlecht sau Sparta Praga.

Cu toate acestea, omul de afaceri nu a fost nicio secundă dispus să plătească o sumă de bani în schimbul unui jucător în vârstă de 35 de ani, așa cum Universitatea Cluj are pretenția.

„Definitiv (n.r. - subiect închis). Nu se pune problema (n.r. - ca FCSB să plătească o sumă de transfer pentru jucător)”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

Așadar, până în acest moment, FCSB se mulțumește cu doar două transferuri: David Kiki de la Farul (gratis) și Daniel Popa de Universitatea Cluj (300.000 de euro).

Gigi Becali, despre Alex Chipciu: „Îl iau de prietenie”

FCSB a încasat 3.000.000 de euro, în vara lui 2016, de la Anderlecht Bruxelles, după ce l-a vândut pe Alexandru Chipciu.

Gigi Becali a declarat că este dispus să lucreze din nou cu fotbalistul, deoarece nu uită faptul că i-a „umplut buzunarele” la un moment dat.

„Dacă poate să vină, să vină. Nu este o negociere cu el. Este jucătorul nostru, ne-a ajutat. S-ar întoarce acasă. Chiar dacă nu joacă, ar fi acolo, cu noi, cum e Pintilii. Orice jucător cu care am făcut performanță poate veni să ia câteva mii de euro salariu, să lucreze la mine, la FCSB.

Îl iau de prietenie, da, pentru că am câștigat bani cu el la viața mea. Orice jucător cu care am câștigat bani are ușa deschisă la mine. Dacă vor câteva mii de euro lunar, au ușa deschisă!”, a declarat Gigi Becali, zilele trecute, conform fanatik.ro.