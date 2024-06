Dat ca și transferat la FCSB, Alexandru Chipciu (35 de ani) va rămâne la U Cluj.

Alexandru Chipciu a evoluat la FCSB în perioada ianuarie 2012 - iulie 2016.

Transferul lui Alexandru Chipciu la FCSB a intrat în impas, potrivit orangesport.ro.

Transferul lui Alex Chipciu la FCSB a picat

Experimentatul jucător era așteptat cu brațele deschise de către Gigi Becali, însă condițiile transferului sunt problematice.

Conform surselor GOLAZO.ro, care au confirmat informația inițială, șansele sunt minime ca Alexandru Chipciu să mai ajungă la FCSB în această vară.

Patronul „roș-albaștrilor”, Gigi Becali, era dispus să-l readucă la club pe Alex Chipciu, însă numai liber de contract.

Înțelegerea mijlocașului cu U Cluj se încheie abia vara viitoare, iar gruparea din Ardeal nu are nicio intenție de a se despărți gratis de jucător.

Clujenii i-au transmis jucătorului că sunt gata să-l lase să plece la FCSB, însă campioana României trebuie să bage mâna în buzunar.

Universitatea Cluj este un club conectat la ”rețeaua” de bani publici ai Primăriei, iar cedarea gratuită a lui Chipciu la FCSB, fotbalist cotat de transfermarkt.de la 500.000 de euro, le poate aduce Curtea de Conturi pe cap „șepcilor roșii” pentru explicații .

Acest aspect nu-l impresionează pe Gigi Becali, care nu este deloc încântat de ideea achitării câtorva sute de mii de euro pentru un jucător în vârstă de 35 de ani, iar în acest moment transferul este blocat.

Așadar, Alexandru Chipciu va rămâne om de bază în planurile antrenorului Ioan Ovidiu Sabău la U Cluj.

Gigi Becali, despre Alex Chipciu: „Îl iau din prietenie”

FCSB a încasat 3.000.000 de euro, în vara lui 2016, de la Anderlecht Bruxelles, în contul lui Alexandru Chipciu.

Gigi Becali a declarat, în mai multe rânduri, că orice jucător care i-a băgat bani în conturi de-a lungul timpului este așteptat să lucreze la FCSB.

„Dacă poate să vină, să vină. Nu este o negociere cu el. Este jucătorul nostru, ne-a ajutat. S-ar întoarce acasă. Chiar dacă nu joacă, ar fi acolo, cu noi, cum e Pintilii. Orice jucător cu care am făcut performanță poate veni să ia câteva mii de euro salariu, să lucreze la mine, la FCSB.

Îl iau de prietenie, da, pentru că am câștigat bani cu el la viața mea. Orice jucător cu care am câștigat bani are ușa deschisă la mine. Dacă vor câteva mii de euro lunar, au ușa deschisă!”, a declarat Gigi Becali, zilele trecute, conform fanatik.ro.