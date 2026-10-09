Zeci de milioane de euro! Suma incredibilă pe care a primit-o Christian Horner de la Red Bull, după a fost dat afară

Christian Horner (52 de ani), fostul șef al Red Bull, a primit o sumă imensă drept compensații după despărțirea de echipă în iulie 2025.

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Britanicul s-a despărțit de Red Bull după 20 de ani de colaborare, fiind înlocuit de Laurent Mekies.

În ultima perioadă au apărut tot mai multe zvonuri privind revenirea lui Horner în conducerea unei echipe în Formula 1, inclusiv la Alpine și Ferrari.

Christian Horner a primit o sumă imensă după plecarea de la Red Bull

Christian Horner a primit o compensație în valoare de aproximativ 90 de milioane de euro după plecarea de la Red Bull, potrivit unor documente publicate recent de Companies House, registrul companiilor din Marea Britanie.

Concret, fostul șef al Red Bull a primit 79 de milioane de euro drept „compensație pentru pierderea funcției”, sumă la care s-a mai adăugat o remunerație în valoare de 10,6 milioane de euro, scrie The Athletic.

După o perioadă în care a stat departe de competiție, Christian Horner a revenit la o cursă din Formula 1 cu ocazia MP al Marii Britanii, disputat pe 5 iulie.

Întrebat când va reveni la conducerea unei echipe, Horner a răspuns:

„Sincer, m-am bucurat de timpul petrecut departe de circuit. Am lucrat 20 de ani la rând alături de oamenii de la Red Bull.

Înainte de asta, m-am ocupat, evident, și de alte lucruri, așa că este prima dată când am avut puțin timp să ies din această rutină continuă.

Dar, în ceea ce mă privește, aș lua în considerare doar o oportunitate potrivită, ceva care să ofere cu adevărat șanse de a câștiga, în cele din urmă”, a spus Horner, conform sursei citate.

Christian Horner (Foto: IMAGO)

De ce a fost concediat Christian Horner de Red Bull

Horner a rămas fără echipă în iulie 2025, după mai bine de 20 de ani la conducerea Red Bull. Deși nu a fost oferit un motiv oficial detaliat pentru despărțire, plecarea a venit după o perioadă cu tensiuni interne.

Helmut Marko a spus ulterior că decizia a fost determinată de mai mulți factori, dar că performanțele slabe au fost principalul motiv.

Am fost un om angajat. Am petrecut 21 de ani stând pe zidul boxelor și nu simt nevoia să mă întorc la asta. În acest moment al vieții mele, există o singură echipă pentru care aș accepta să revin fără să dețin o participație. Aș lua în calcul Ferrari? Ferrari este cel mai mare brand din Formula 1. Este visul și, probabil, gigantul adormit al Formulei 1. Christian Horner pentru The Times

Horner fusese, de asemenea, implicat într-un scandal în 2024, fiind acuzat de comportament nepotrivit de o angajată Red Bull. El a negat acuzațiile și a fost exonerat în urma investigațiilor interne și a apelului.

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