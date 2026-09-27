Schimbare la șefia Ferrari? Sub presiune, Vasseur răspunde: „Domnul Horner își caută un loc de muncă”

Speculațiile privind viitorul lui Frederic Vasseur (58 de ani) la Ferrari se intensifică.

Declarațiile lui Christian Horner (52 de ani) despre posibilitatea de a ajunge la Maranello au alimentat scenariul unei schimbări la conducerea Scuderiei.

Cum a reacționat Vasseur, în rândurile de mai jos.

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Ferrari ocupă locul secund în clasamentul constructorilor, însă rezultatele recente au fost sub așteptări. În acest context, numele lui Christian Horner a apărut tot mai des ca posibil înlocuitor al lui Vasseur.

Vasseur, înlocuit cu Horner? Cum răspunde șeful Ferrari

Fost șef al Red Bull, Horner a declarat pentru The Times că Ferrari este „cel mai mare brand din Formula 1” și „visul” său, precizând că ar fi singura echipă pentru care ar accepta să revină într-un rol de conducere chiar și fără să aibă o cotă în companie.

Întrebat la Baku dacă speculațiile privind viitorul său pun presiune pe Ferrari, Vasseur a recunoscut că situația nu este una ideală.

„Nu lucrăm într-o atmosferă de perfectă liniște, dacă aceasta este întrebarea. Pentru mine, în primul rând, dar și pentru toată lumea din echipă, pentru presă, faptul că 50% dintre întrebări sunt despre asta este puțin frustrant.

Ne luptăm pentru locul doi în campionat. La sfârșitul zilei, vorbim cu toții foarte mult despre asta, iar chiar și pentru băieții din garaj să discute despre asta nu este cea mai bună discuție pe care o putem avea. Dar asta este situația, nu este în controlul meu”, a spus Vasseur, potrivit motorsport.com.

Când discuția s-a mutat la Horner și la posibilitatea ca fostul șef Red Bull să ajungă la Ferrari, Vasseur a răspuns ironic.

Domnul Horner își caută un loc de muncă, asta știe toată lumea, peste tot. Dar ce pot să fac? Doar să încerc să fac tot ce pot pentru a împinge echipa, să-i motivez, să ne concentrăm pe ceea ce este mai bine astăzi și să nu pierdem timpul cu bârfe. Dar la fiecare interviu, de 25 de ori pe zi, revenim la acest subiect. Frederic Vasseur, șef Ferrari

În ciuda speculațiilor, Vasseur susține că rămâne concentrat pe proiectul Ferrari și pe finalul sezonului: „Acest sport este viața mea, este afacerea mea și încerc să fac tot ce pot. Sunt aici pentru a-mi face treaba și am cel mai bun job din lume”.

2027 este anul până la finalul căruia Frederic Vasseur are contract cu Ferrari

Ferrari are un precedent în schimbarea rapidă a conducerii atunci când rezultatele dezamăgesc: Vasseur l-a înlocuit pe Mattia Binotto la finalul lui 2022, după un sezon în care echipa pierduse din competitivitate.

Frederic Vasseur (Foto: IMAGO)

Christian Horner, dat afară de Red Bull

Horner a rămas fără echipă în iulie 2025, după mai bine de 20 de ani la conducerea Red Bull. Deși nu a fost oferit un motiv oficial detaliat pentru despărțire, plecarea a venit după o perioadă cu tensiuni interne.

Helmut Marko a spus ulterior că decizia a fost determinată de mai mulți factori, dar că performanțele slabe au fost principalul motiv.

Am fost un om angajat. Am petrecut 21 de ani stând pe zidul boxelor și nu simt nevoia să mă întorc la asta. În acest moment al vieții mele, există o singură echipă pentru care aș accepta să revin fără să dețin o participație. Aș lua în calcul Ferrari? Ferrari este cel mai mare brand din Formula 1. Este visul și, probabil, gigantul adormit al Formulei 1. Christian Horner pentru The Times

Horner fusese, de asemenea, implicat într-un scandal în 2024, fiind acuzat de comportament nepotrivit de o angajată Red Bull. El a negat acuzațiile și a fost exonerat în urma investigațiilor interne și a apelului.

Christian Horner (Foto: IMAGO)

Clasamentul constructorilor din Formula 1

Mercedes 538 puncte Ferrari 378 McLaren 306 Red Bull Racing 263 Racing Bulls 83 Alpine 68 Haas F1 Team 27 Audi 17 Williams 12 Aston Martin 3 Cadillac 0.

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