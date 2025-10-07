Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe

Christian Horner (51 de ani) a scăpat de cazul de hărțuire sexuală pentru care era acuzat încă de la începutul anului 2024.

Reclamanta, o fostă angajată a Red Bull Racing, și-ar fi retras plângerea depusă împotriva fostului șef din Formula 1 pentru o sumă imensă.

Demis în vara acestui an fără foarte multe explicații clare, Christian Horner ar fi ajuns acum la o „înțelegere” privind acuzațiile care i-au fost aduse chiar în cadrul fostei echipe pe care o conducea.

Reclamanta lui Christian Horner și-ar fi retras plângerea

Horner a fost acuzat de hărțuire sexuală la începtul anului 2024 de către o angajată a Red Bull Racing.

Ulterior, au avut loc două anchete în cadrul echipei, însă niciuna nu a stabilit clar circumstanțele sau ceea ce s-a întâmplat în cazul fostului director al constructorului din Formula 1.

Acum, la trei luni de la concedierea lui Horner, reclamanta și-ar fi retras plângerea făcută împotriva acestuia, contra unei sume uriașe de bani, care s-ar ridica la aproximativ 3,4 milioane de euro, informează Daily Mail, potrivit lefigaro.fr.

Horner a fost acuzat că a trimis poze cu caracter inadecvat unei colege, în februarie 2024, dar acestea au fost respinse vara trecută, după finalizarea anchetei interne. Horner a negat acuzațiile.

20 ani s-a aflat Christian Horner la conducerea Red Bull Racing

