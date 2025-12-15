„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Helmut Marko și Max Verstappen (foto: IMAGO)
Formula 1

„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 15.12.2025, ora 11:19
alt-text Actualizat: 15.12.2025, ora 11:19
  • După 20 de ani la Red Bull, Helmut Marko (82 de ani) a părăsit Formula 1 și face dezvăluiri din cadrul echipei care are sediul la Milton Keynes.
  • Pe cine dă vina fostul consilier pentru titlul mondial pierdut de Max Verstappen (28 de ani) în fața lui Lando Norris (McLaren, 26 de ani), în rândurile de mai jos.

Deși mai avea contract cu Red Bull, Marko s-a declarat foarte afectat de înfrângerea la mustață suferită de cvadruplul campion mondial (2021-2024). Și a plecat!

Toto Wolff, declarații curajoase Șeful Mercedes insistă că monoposturile vor atinge  400 km/h în noul sezon » Cum a reacționat FIA
Citește și
Toto Wolff, declarații curajoase Șeful Mercedes insistă că monoposturile vor atinge 400 km/h în noul sezon » Cum a reacționat FIA
Citește mai mult
Toto Wolff, declarații curajoase Șeful Mercedes insistă că monoposturile vor atinge  400 km/h în noul sezon » Cum a reacționat FIA

Povestea concedierii lui Christian Horner

Christian Horner (52 de ani) a fost îndepărtat din funcția de director al Red Bull Racing pe 9 iulie, fără a fi oferită o justificare oficială clară.

Anul trecut, o angajată a echipei îl acuzase pe britanic de hărțuire sexuală. În cele din urmă, reclamanta și-ar fi retras plângerea pentru aproximativ 3,4 milioane de euro.

Christian Horner (foto: IMAGO) Christian Horner (foto: IMAGO)
Christian Horner (foto: IMAGO)

Scandalul în care a fost implicat Horner a coincis cu startul declinului lui Max Verstappen, la mijlocul sezonului 2024, când olandezul a început să piardă treptat din turație în lupta cu McLaren. A câștigat titlul, dar a avut mari dificultăți în prima parte a stagiunii 2025.

În momentul în care Red Bull a decis să-l demită pe Horner, după Marele Premiu al Marii Britanii, Verstappen se află pe locul 3 în clasamentul piloților, la 69 de puncte în spatele lui Oscar Piastri (McLaren), lider la acel moment.

Horner a fost înlocuit cu Laurent Mekies (48 de ani), un francez venit de la echipa-satelit Racing Bulls. Diferența față de prima poziție crescuse până la 104 puncte după cursa de la Zandvoort, din august, dar Verstappen a reușit o revenire senzațională!

Olandezul a terminat sezonul pe locul 2, la doar două puncte în spatele britanicului Lando Norris, desemnat campion.

10 milioane de euro
va încasa Helmut Marko în urma despărțirii de Red Bull, potrivit BILD. Salariul integral pentru 2026

Helmut Marko dă vina pe Christian Horner pentru titlul mondial ratat de Max Verstappen

După Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima cursă din 2025, Helmut Marko a vorbit despre situația tulbure din cadrul Red Bull. Și momentul-cheie, în care lucrurile s-au schimbat în bine: demiterea lui Christian Horner.

„A trebuit să acționăm pentru că performanța pe circuit era în scădere. Dacă am fi făcut asta mai devreme, am fi revenit mai repede la normal și Max Verstappen ar fi devenit campion mondial anul acesta. Sunt absolut convins de asta”, a spus Marko pentru De Limburger, potrivit motorsport.com.

124 de victorii
a bifat Red Bull cu Horner la conducere (107 de pole-position-uri și 287 de podiumuri)

„Horner a făcut tot ce a putut pentru a prelua controlul Red Bull”

Austriacul a explicat că nu a fost vorba despre o luptă pentru putere în cadrul echipei, deși așa era percepută situația din exterior.

„Așa a fost descrisă întotdeauna în mass-media, dar nu a fost nimic personal. Împreună cu Didi (n.r. Dietrich Mateschitz), am înființat Red Bull Racing în 2005.

L-am numit pe Horner director al echipei, iar eu eram acolo în calitate de supervizor. În principiu, puterea era întotdeauna în Austria – noi luam deciziile.

Christian Horner și Dietrich Mateschitz (foto: IMAGO) Christian Horner și Dietrich Mateschitz (foto: IMAGO)
Christian Horner și Dietrich Mateschitz (foto: IMAGO)

Îmi amintesc o petrecere de la începutul acelui an (2022), înaintea Marelui Premiu al Austriei, la care Didi era prezent, dar nu se simțea bine.

Christian a venit la mine și mi-a spus că «nu va mai apuca sfârșitul anului». Din acel moment, Christian a început să se apropie de Chalerm Yoovidhya (coproprietar Red Bull).

Când Didi a decedat mai târziu în acel an (n.r. în octombrie), Christian a făcut tot ce a putut pentru a prelua controlul companiei, cu sprijinul lui Yoovidhya. În numele «Austriei», am făcut tot posibilul pentru a împiedica acest lucru”, a dezvăluit Marko.

Marko, despre Horner: „Jocuri murdare, invenții, minciuni!”

Fostul consilier de la Red Bull susține că Horner a încercat să-l saboteze în mai multe rânduri în ultimii ani.

„Dar acei ultimi ani cu Horner nu au fost plăcuți. Se jucau jocuri murdare. Vă amintiți când s-a afirmat că eu aș fi spus că mexicanii sunt mai puțin concentrați decât olandezii sau germanii în perioada în care Sergio Perez era la echipă? A fost o invenție – probabil a lor (n.r. a taberei lui Horner).

Același lucru este valabil și pentru afirmația că, în 2024, am răspândit povestea că dezvoltarea motorului nostru era în întârziere și că, prin urmare, am fi pierdut Ford ca partener.

Nu am spus niciodată asta, dar Horner a vrut să folosească această informație pentru a mă suspenda. Datorită sprijinului lui Max în Jeddah, acest lucru nu s-a întâmplat.

Din ce în ce mai des, am reușit să demonstrăm că Horner a mințit în legătură cu tot felul de lucruri. Odată ce Chalerm și-a dat seama și el de asta, s-a răzgândit (n.r. iar Horner i-a pierdut sprijinul)”, a concluzionat austriacul.

Citește și

„E o plângăcioasă” Două jucătoare din WTA, luate la rost pentru crizele de nervi de pe teren: „Nu poți să faci asta!”
Tenis
09:00
„E o plângăcioasă” Două jucătoare din WTA, luate la rost pentru crizele de nervi de pe teren: „Nu poți să faci asta!”
Citește mai mult
„E o plângăcioasă” Două jucătoare din WTA, luate la rost pentru crizele de nervi de pe teren: „Nu poți să faci asta!”
Gala FIFA The Best Când se decernează premiile oferite de forul mondial + Lista nominalizaților
Diverse
22:53
Gala FIFA The Best Când se decernează premiile oferite de forul mondial + Lista nominalizaților
Citește mai mult
Gala FIFA The Best Când se decernează premiile oferite de forul mondial + Lista nominalizaților

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
formula 1 Red Bull christian horner max verstappen helmut marko
Știrile zilei din sport
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!”   » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
Superliga
00:34
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!” » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
Citește mai mult
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!”   » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Diverse
15.12
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Citește mai mult
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Superliga
15.12
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Citește mai mult
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
Campionate
15.12
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup
Citește mai mult
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:16
Blocat la Kiev? Dorit de Dinamo, Blănuță nu știe dacă se poate transfera și va apela la FRF » GOLAZO.ro are detalii despre situația incertă: poate ajunge la FIFA!
Blocat la Kiev? Dorit de Dinamo, Blănuță nu știe dacă se poate transfera și va apela la FRF » GOLAZO.ro are detalii despre situația incertă: poate ajunge la FIFA!
11:35
„Rațiu e un animal!” FOTO+VIDEO: Și-a ridiculizat un adversar și a fost aproape de un gol de generic cu Betis » De ce va rata următorul meci
„Rațiu e un animal!” FOTO+VIDEO: Și-a ridiculizat un adversar și a fost aproape de un gol de generic cu Betis » De ce va rata următorul meci
11:41
„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”
„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”
10:51
Perez atacă din nou arbitrii Președintele lui Real Madrid, mesaj furibund: „De ce suntem singurii care luptă pentru dreptate?!”
Perez atacă din nou arbitrii Președintele lui Real Madrid, mesaj furibund: „De ce suntem singurii care luptă pentru dreptate?!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Top stiri din sport
Tricouri noi pentru Dinamo  FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament  din acest sezon
Superliga
15.12
Tricouri noi pentru Dinamo FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament din acest sezon
Citește mai mult
Tricouri noi pentru Dinamo  FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament  din acest sezon
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Superliga
15.12
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Citește mai mult
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Superliga
15.12
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Citește mai mult
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Formula 1
15.12
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Citește mai mult
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 17 rapid 19 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
16.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share