„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”

După 20 de ani la Red Bull, Helmut Marko (82 de ani) a părăsit Formula 1 și face dezvăluiri din cadrul echipei care are sediul la Milton Keynes.

Pe cine dă vina fostul consilier pentru titlul mondial pierdut de Max Verstappen (28 de ani) în fața lui Lando Norris (McLaren, 26 de ani), în rândurile de mai jos.

Deși mai avea contract cu Red Bull, Marko s-a declarat foarte afectat de înfrângerea la mustață suferită de cvadruplul campion mondial (2021-2024). Și a plecat!

Povestea concedierii lui Christian Horner

Christian Horner (52 de ani) a fost îndepărtat din funcția de director al Red Bull Racing pe 9 iulie, fără a fi oferită o justificare oficială clară.

Anul trecut, o angajată a echipei îl acuzase pe britanic de hărțuire sexuală. În cele din urmă, reclamanta și-ar fi retras plângerea pentru aproximativ 3,4 milioane de euro.

Scandalul în care a fost implicat Horner a coincis cu startul declinului lui Max Verstappen, la mijlocul sezonului 2024, când olandezul a început să piardă treptat din turație în lupta cu McLaren. A câștigat titlul, dar a avut mari dificultăți în prima parte a stagiunii 2025.

În momentul în care Red Bull a decis să-l demită pe Horner, după Marele Premiu al Marii Britanii, Verstappen se află pe locul 3 în clasamentul piloților, la 69 de puncte în spatele lui Oscar Piastri (McLaren), lider la acel moment.

Horner a fost înlocuit cu Laurent Mekies (48 de ani), un francez venit de la echipa-satelit Racing Bulls. Diferența față de prima poziție crescuse până la 104 puncte după cursa de la Zandvoort, din august, dar Verstappen a reușit o revenire senzațională!

Olandezul a terminat sezonul pe locul 2, la doar două puncte în spatele britanicului Lando Norris, desemnat campion.

10 milioane de euro va încasa Helmut Marko în urma despărțirii de Red Bull, potrivit BILD. Salariul integral pentru 2026

Helmut Marko dă vina pe Christian Horner pentru titlul mondial ratat de Max Verstappen

După Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima cursă din 2025, Helmut Marko a vorbit despre situația tulbure din cadrul Red Bull. Și momentul-cheie, în care lucrurile s-au schimbat în bine: demiterea lui Christian Horner.

„A trebuit să acționăm pentru că performanța pe circuit era în scădere. Dacă am fi făcut asta mai devreme, am fi revenit mai repede la normal și Max Verstappen ar fi devenit campion mondial anul acesta. Sunt absolut convins de asta”, a spus Marko pentru De Limburger, potrivit motorsport.com.

124 de victorii a bifat Red Bull cu Horner la conducere (107 de pole-position-uri și 287 de podiumuri)

„Horner a făcut tot ce a putut pentru a prelua controlul Red Bull”

Austriacul a explicat că nu a fost vorba despre o luptă pentru putere în cadrul echipei, deși așa era percepută situația din exterior.

„Așa a fost descrisă întotdeauna în mass-media, dar nu a fost nimic personal. Împreună cu Didi (n.r. Dietrich Mateschitz), am înființat Red Bull Racing în 2005.

L-am numit pe Horner director al echipei, iar eu eram acolo în calitate de supervizor. În principiu, puterea era întotdeauna în Austria – noi luam deciziile.

Îmi amintesc o petrecere de la începutul acelui an (2022), înaintea Marelui Premiu al Austriei, la care Didi era prezent, dar nu se simțea bine.

Christian a venit la mine și mi-a spus că «nu va mai apuca sfârșitul anului». Din acel moment, Christian a început să se apropie de Chalerm Yoovidhya (coproprietar Red Bull).

Când Didi a decedat mai târziu în acel an (n.r. în octombrie), Christian a făcut tot ce a putut pentru a prelua controlul companiei, cu sprijinul lui Yoovidhya. În numele «Austriei», am făcut tot posibilul pentru a împiedica acest lucru”, a dezvăluit Marko.

Marko, despre Horner: „Jocuri murdare, invenții, minciuni!”

Fostul consilier de la Red Bull susține că Horner a încercat să-l saboteze în mai multe rânduri în ultimii ani.

„Dar acei ultimi ani cu Horner nu au fost plăcuți. Se jucau jocuri murdare. Vă amintiți când s-a afirmat că eu aș fi spus că mexicanii sunt mai puțin concentrați decât olandezii sau germanii în perioada în care Sergio Perez era la echipă? A fost o invenție – probabil a lor (n.r. a taberei lui Horner).

Același lucru este valabil și pentru afirmația că, în 2024, am răspândit povestea că dezvoltarea motorului nostru era în întârziere și că, prin urmare, am fi pierdut Ford ca partener.

Nu am spus niciodată asta, dar Horner a vrut să folosească această informație pentru a mă suspenda. Datorită sprijinului lui Max în Jeddah, acest lucru nu s-a întâmplat.

Din ce în ce mai des, am reușit să demonstrăm că Horner a mințit în legătură cu tot felul de lucruri. Odată ce Chalerm și-a dat seama și el de asta, s-a răzgândit (n.r. iar Horner i-a pierdut sprijinul)”, a concluzionat austriacul.

