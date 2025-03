RAPID - FCSB 0-0. Claudiu Petrila (24 de ani), extrema giuleștenilor, a oferit o primă reacție, după remiza din derby-ul etapei #29 din Liga 1.

La finalul partidei, Claudiu Petrila a recunoscut că atât el cât și coechipierii săi au făcut o repriză secundă slabă.

Rapidistul a lăudat FCSB pentru modul cum a gestionat partida, în ciuda faptului că a jucat cu un om în minus din minutul 36, după eliminarea lui Dawa.

RAPID - FCSB. Claudiu Petrila: „Ne-am speriat să nu pierdem cu un om în plus”

„Avem calitate, dar nici ei nu sunt slabi. Sunt o echipă foarte bună. Probabil de asta... Ne-am speriat să nu pierdem cu om în plus.

Nu prea am găsit spații, repriza a doua a fost slăbuță pentru noi, în condițiile în care am avut un om în plus. Trebuia să fim mai direcți pe poartă, dar am învățat din meciul ăsta și sperăm ca sâmbătă să fim mai bine.

Dacă ne-am relaxat cu intrarea în play-off? Se poate. O presiune în plus poate era mai bună pentru noi. Am intrat un pic moi, dar și ei au făcut un meci bun, chiar dacă au avut un om în minus”, a spus Petrila la Prima Sport.

Claudiu Petrila, despre suspendarea cu Hermannstadt: „Trebuia să fac acel fault”

În minutul 65, Petrila a văzut cartonașul galben după un fault la mijlocul terenului asupra lui Miculescu, și va fi suspendat pentru meciul cu Hermannstadt, din ultima etapă a sezonului regular:

„Din păcate am luat acel galben, dar mi l-am asumat. Trebuia sa fac acel fault, altfel scăpa pe contraatac . Stau următorul meci, din păcate. Dar voi fi odihnit în prima etapă din play-off”.

A fost frumos (n.r. pe Arena Națională), dar preferam să jucăm în Giulești. E altă atmosferă, altfel ne simțim pe teren, avem repere. E diferit. Ei sunt ca acasă aici. A fost un pic rău pentru noi, dar nu trebuie să căutăm scuze, mai ales că am avut om în plus. Claudiu Petrila

