N-ar fi fost 50-0! Csikszereda, comunicat după victoria halucinantă cu Dinamo

Clubul FK Csikszereda a făcut câteva precizări după victoria incredibilă din Liga de Tineret de la fotbal feminin, 50-0 contra celor de la Dinamo.

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Ciucanii au explicat, prin intermediul unui comunicat, că scorul real ar fi fost 53-0, conform raportului realizat de club, însă programul nu ar fi permis înregistrarea ultimelor 3 reușite în raportul oficial.

Comunicatul emis de Csikszereda: „Probabil că și statisticienii vor avea serios de lucru”

Clubul harghitean a ținut să precizeze că rezultatul a fost la doar 4 goluri distanță de recordul mondial, 57-0, din fotbalul feminin.

„Probabil că și statisticienii vor avea serios de lucru cu acest rezultat! Echipa noastră din Liga de Tineret Feminin a câștigat, potrivit evidenței clubului, cu 53–0 meciul restant din etapa a 6-a împotriva SC Dinamo 1948. În raportul oficial apare 50–0, deoarece programul nu a mai permis înregistrarea golurilor după al cincizecilea.

Rezultatul consemnat de noi este la numai patru goluri de victoria cu 57–0 înscrisă de Guinness drept cea mai categorică dintr-un meci de fotbal feminin. Marcatoarele celor 50 de goluri înregistrate în raport sunt:

Kádár Noémi 11, Pap-Ieney Ingrid 11, Lőrincz Kitti 9, Cseke Melánia 5, Szabó Júlia 5, Gergely Anita 3, Részeg Beáta 2, Bîrsan Geszika Dorottya 1, Daczó Blanka 1, Kósa Réka 1, Lukács Boglárka 1.

La 53 de goluri în 90 de minute, media este de un gol la aproximativ un minut și 42 de secunde. Conducem Seria 1 cu 16 puncte din șase meciuri și o diferență de goluri de cel puțin +60.

Liga de Tineret Feminin, sezon regulat, Seria 1, restanță din etapa a 6-a”, se arată în comunicatul emis de Csikszereda.

Cu scurt timp înainte, Dinamo a venit, la rândul său, cu explicații în privința eșecului rușinos, punându-l pe seama unei restructurări aproape complete a echipei.

Clasamentul în Liga de Tineret la fotbal feminin

Loc Echipă Meciuri Golaveraj 1 FC Rapid 1923 7 70-6 2 FK Csikszereda 7 67-6 3 Concordia Chiajna 7 30-5 4 Farul Constanța 7 59-9 5 Campionii FC Argeș 7 23-19 6 ACS Juniorul 2014 7 13-20 7 LPS Buzău 7 8-30 8 ACS Petrolul 52 7 15-26 9 CS Dinamo București 7 19-38 10 SC Dinamo 1948 7 1-146

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