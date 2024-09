FC Botoșani - Gloria Buzău 3-3. Constantin Budescu (35 de ani) a înscris un gol și a fost aproape de alte două reușite spectaculoase în primul meci din etapa a zecea a Ligii 1

Budescu nu crede că va fi convocat de selecționerul Mircea Lucescu la echipa națională a României, în ciuda prestațiilor bune din ultima perioadă

Budescu a făcut spectacol la Botoșani: a nimerit bara din corner, a marcat trimițând o minge cu mult efect spre poarta adversă și a fost aproape de o nouă reușită înainte de pauză, după o cursă senzațională începută în propria jumătate de teren.

În plus, a centrat la faza la care Matricardi a deviat în propria poartă.

FC BOTOȘANI - GLORIA BUZĂU 3-3. Constantin Budescu: „Era să nu mai obținem nimic”

Constantin Budescu a declarat este mulțumit de rezultatul meciului FC Botoșani - Gloria Buzău, dar a acuzat o cădere a echipei sale în cea de-a doua repriză.

„În prima repriză, ei nu prea au avut șanse, am avut și bară din corner, puteam să avem 2 sau 3-0 la pauză și nu ne mai egalau, așa... era să nu mai obținem nimic.

Am reușit să revenim și putem spune că suntem mulțumiți. O primă repriză foarte bună, dar apoi am căzut și nu știu de ce”, a declarat Budescu la Prima Sport.

Nu neapărat că m-a prins ieșit (n.r. Aldair, la golul înscris de la jumătatea terenului), a dat și foarte bine, a avut o execuție spectaculoasă. Când dai 3 goluri în deplasare, nu poți să fii mulțumit cu o remiză, sperăm ca meciurile următoare să adunăm mai multe puncte. David Lazar, portar Gloria Buzău

Constantin Budescu nu crede că mai poate ajunge la națională

Budescu a fost întrebat și dacă se gândește la o posibilă convocare la echipa națională, așa cum s-a întâmplat cu Alexandru Chipciu (35 de ani), un alt veteran din Liga 1.

„Gânduri bune, ce gânduri să am? La mine cred că e mai greu. Așa zic eu, nu știu. Nu prea am avut eu foarte multe convocări, așa că… De câte ori am fost convocat mi-am făcut datoria, dar am puține meciuri, din câte știu eu, și nu cred că se pune problema.

Nici eu nu m-am mai gândit în ultima perioadă, pentru că am trecut printr-o situație delicată în ultimele luni. Acum mi-am revenit și sper să fac lucruri bune pentru echipa de club. Acum, ce va fi pe viitor, n-avem de unde să știm”, a mai spus experimentatul fotbalist.

15 meciuri a adunat Constantin Budescu în tricoul naționalei. A marcat 5 goluri

„Suntem puțin dezamăgiți, simțeam toți că puteam lua cele 3 puncte. În final, e un bun și un punct, a fost muncit.

Fotbalul e imprevizibil, puteam să facem 2-0 și dădeau ei 3-2. Pentru spectatori a fost un meci frumos, cu multe goluri”, a spus Alexandru Ișfan, mijlocașul de la Gloria Buzău.