„Genoa va fi o afacere de familie” George Copos, fost patron la Rapid și un apropiat al lui Dan Șucu, spune că echipa din Serie A va rămâne mulți ani în portofoliul acestuia

George Copos (71 de ani) crede că Dan Șucu va reuși să facă din Genoa una dintre echipele de top din Serie A.

Fostul patron al celor de la Rapid e convins că giuleștenii vor juca în grupele europene ale unei competiții de anvergură în următorii ani.

Copos regretă faptul că nu a avut răbdare atunci când era finanțatorul clubului din Giulești.

În 1993, George Copos prelua Rapid și reușea să câștige două titluri de campion și patru Cupe ale României cu acest club. În acei ani, Copos era unul dintre cei mai bogați oameni din România.

Acum, în 2022, averea sa este estimată la 200 de milioane de euro. Rapid are acum un alt finanțator puternic financiar, Dan Șucu.

George Copos: „Șucu e supercampion”

În același an, 1993, în care Copos venea la Rapid, Șucu punea bazele firmei Mobexpert. După 33 de ani, Șucu are în portofoliu două cluburi de fotbal, Rapid și Genoa. 40 de milioane de euro i-au garantat lui Șucu 77% dintre acțiunile clubului italian.

Domnule Copos, vă mai vedem vreodată patron al unui club e fotbal? Ca pe domnul Șucu.

El a dublu patron acum. Ce a făcut Dan e fantastic. Eu am spus de mai mulți ani de zile că Șucu e un supercampion. Pentru tot fotbalul românesc e o lovitură de imagine. În bine, de data asta. Să fii acționar principal la cel mai vechi club din Italia. Vă dați seama ce înseamnă asta?! E primul român care reușește, iar asta spune tot. Eu nu cred că voi reveni vreodată în fotbal. Câte am tras din cauza lui, numai eu știu.

44 de luni a stat George Copos în închisoare din cauza „Dosarului Transferurilor”

Dumneavoastră nu v-ați gândit, când erați patron la Rapid, să cumpărați și un alt club? Poate nu în Italia...

Sincer, nu. Era o perioadă mai grea atunci pentru România. Economia nu mergea atât de bine ca acum. Iar pentru Rapid nu mai spun. Venea după perioade dificile, iar eu îmi doream foarte mult să fac performanță aici, la noi. Să luăm titluri, cupe.

Și ați luat.

Câteva. Am făcut și multe greșeli. Nu am avut răbdare deloc. Eu m-am grăbit. Voiam acum, repede. Am greșit cu antrenori, cu jucători. Nu-ți imaginezi cât de mare e presiunea suporterilor din Giulești. Acum regret multe, dar am avut și satisfacții. Și, am mai zis, asta e farmecul Rapidului. Eu nu am văzut fotbalul strict ca o afacere. Am fost prea pasional, prea pătimaș.

301 milioane de euro (1,5 miliarde de roni) este averea lui Dan Șucu, conform revistei Forbes România

Revenind la domnul Șucu. Vă gândiți și la un „cap de pod” pentru jucătorii români buni din campionat, care ar face pasul mai ușor în Italia?

Nu știu ce să zic. Șucu, patron la Rapid, să dea milioane de euro pentru un jucător de la FCSB? Adică să-l ajute pe Becali ca să se bată cu Rapid? Cred că invers ar fi mai logic. Adică jucători de la Genoa să vină și să se rodeze, să joace mai mult și așa să-i ajute pe giuleșteni. Și prin prestațiile lor și, eventual, prin transferuri. Sigur, dacă la Rapid apare un supertalent, sigur îl va cumpăra Genoa.

George Copos: „Genoa va fi afacere de familie”

Cum se raportează domnul Șucu la fotbal?

E foarte pasionat, are determinare. Sigur are și un plan pe mai mulți ani. Și e entuziast, se implică, are energie. Eu cred că Genoa are un viitor frumos în câțiva ani. Știu că acum nu traversează cea mai bună perioadă (n.r. – Genoa este pe locul 13 în Serie A, la trei puncte de primul loc retrogradabil). Dar o să vedeți că vor veni investiții cât de curând.

Credeți că va vinde Genoa dacă nu va avea succes clubul în următorii ani?

Și să știi că are doi copii, la băieți mă refer (n.r. – Dan Șucu are două fete din prima căsătorie și doi băieți din mariajul cu Diana Șucu), foarte interesați de fenomen. Ei au și jucat, sau joacă, la Rapid. Când vor mai crește, sunt sigur că Dan le va preda cluburile. Așa că, probabil, afacerea va deveni una de familie. Iar clubul va urca, o să vedeți.

Și probabil că Raț îi va ajuta să descopere ițele unui club profesionist de fotbal.

Da, îl are și pe Raț în Consiliul de Administrație. Cel mai bun fotbalist al Rapidului. El va fi mâna lui dreaptă la Genoa. Iar „Rățușcă” are simțul afacerilor, te asigur. A investit bine, a fost și la emisiunea aceea tv (n.r. – Imperiul Leilor), așa că a acumulat și experiență. Iar la fotbal cred că se cam pricepe (n.r. – râde).

Referitor la ce spuneați mai devreme, că Genoa va urca, va deveni mai puternică, Rapid nu reușește asta, cel puțin deocamdată.

În Giulești e greu, ți-am spus. A fost și situația cu Lennon. Acum, cu Șumi, or să revină. Plus câteva „întăriri”, poate chiar de la Genoa, și se vor bate din nou pentru locurile fruntașe. Iar în următorii ani sunt sigur, îți dau în scris, că Rapid cu Șucu la conducere va juca în cupele europene. În grupe, nu în tururile preliminare.

Am scris și o să vă aduc aminte.

Așa să faci, aștept.