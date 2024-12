Cristiano Ronaldo (39 de ani), starul lui Al Nassr, a vorbit despre viitorul său în fotbal, anunțând că e posibil să devină patronul unui club mare.

Atacantul portuhez a atacat și Balonul de Aur, considerând că trofeul câștigat de Rodri ar fi trebuit să meargă de fapt la Vinicius.

Invitat vineri la gala premiilor Globe Soccer, în Dubai, Cristiano Ronaldo a acceptat să vorbească despre viitorul său în fotbal. Lusitanul are ca obiectiv participarea la Campionatul Mondial din 2026, când va avea 41 de ani.

Cristiano Ronaldo, despre viitorul său: „Voi fi patronul unui club mare!”

„Eu nu sunt antrenor. Nu o să fiu niciodată un antrenor. Președinte de club? Nu! Poate patronul unui club. Probabil că ăsta va fi drumul meu, vedem. Va depinde de moment, de oportunitatea care se va ivi, momentan nu mă concentrez la asta.

Dacă voi fi patron de club, lucrurile vor fi clare și voi schimba tot ce consider că nu merge bine acolo. Sunt încă foarte tânăr, am foarte multe planuri și visuri. Dar țineți minte vorbele mele, voi fi patronul unui club mare, asta e sigur ”, a spus Cristiano Ronaldo, conform Sport Bible.

800 de milioane de dolari ar fi averea lui Cristiano Ronaldo, conform Celebrity Net Worth

Atac la Balonul de Aur: „Nedreptate! Vinicius trebuia să câștige!”

Cristiano Ronaldo, de 5 ori câștigător al Balonului de Aur, ultima dată în 2017, a criticat dur trofeul acordat de revista France Football.

În acest an, Rodri (Manchester City) a fost câștigătorul, deși Vinicius (Real Madrid) era marele favorit. Anunțul a venit chiar în ziua galei, iar „galacticii” au decis să boicoteze evenimentul.

„Vinicius a făcut o treabă fantastică. În opinia mea, el merita să câștige Balonul de Aur în acest an. Mi se pare nedrept ce s-a întâmplat și o spun aici, în fața tuturor. I-au dat trofeul lui Rodri, dar cred că Vinicius trebuia să-l câștige.

A câștigat Liga Campionilor, a marcat în finală. Celelate lucruri nu contează, trofeul trebuie să-l primească cine îl merită. De asta iubesc gala asta, pentru că acordă corect premiile”, a spus Cristiano Ronaldo.

Vinicius a primit din partea Globe Soccer trofeul pentru cel mai bun jucător din lume în 2024.

💥 Cristiano, más claro imposible: "Vinicius tendría que haber ganado el Balón de Oro"#GlobeSoccer pic.twitter.com/0U9Nhjs7I5 — MARCA (@marca) December 27, 2024

Premiat, dar nemulțumit: „Pentru mine nu e suficient!”

La gală, Cristiano Ronaldo a primit un trofeu special, pentru cele mai multe goluri marcate în istoria fotbalului (916), dar și premiul pentru cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu.

„Le mulțumesc colegilor, echipei. Individual, m-am descurcat foarte bine, dar pentru mine nu este suficient. Obiectivul meu principal este să câștig cu echipa.

Am fost campion în toate țările în care am jucat. E dificil însă să câștig în Arabia Saudită, pentru că Al Hilal a fost mai bună, acum Al Ittihad e în fruntea clasamentului. Cred însă că vom reuși. Am fost campion peste tot și cred că voi fi campion și aici”, a spus Cristiano Ronaldo.

Premiile de la gala Globe Soccer

Cel mai bun jucător al anului: Vinicius (Real Madrid);

Cea mai bună echipă masculină: Manchester City;

Cea mai bună echipă feminină: Barcelona;

Cel mai bun antrenor: Xabi Alonso (Bayer Leverkusen);

Premiu pentru întreaga carieră (antrenor): Luciano Spalletti;

Premiu pentru întreaga carieră (jucător): Gianluigi Buffon);

Cel mai bun antrenor din Premier League: Mikel Arteta (Arsenal);

Revelația anului: Atalanta;

Revenirea anului: Como;

Conducătorul anului: Nasser Al-Khelaifi (PSG);

Premiu special: Karl-Heinz Rummenigge, Gigi Riva;

Premiu pentru cel mai bun tânăr jucător: Lamine Yamal (Barcelona);

Premiul fair-play: Gianluca Pessotto;

Cel mai bun marcator: Harry Kane (Bayern Munchen).

6 trofee de cel mai bun jucător al anului a câștigat Cristiano Ronaldo. Rivalul Messi a primit numai unul, în 2015. Trofeul se acordă din 2011